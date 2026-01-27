Vialeras urgen una solución para una Caja Fiscal “insostenible”

La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) compartió en su página web su apoyo a la decisión de avanzar con la reforma de la Caja Fiscal, que se debate actualmente en la Comisión Permanente del Congreso Nacional y generó distintas reacciones tanto a favor como en contra.

El gremio expone que el problema del déficit del sistema previsional no es exclusivo de un sector o un grupo específico, sino que representa una carga financiera que afecta a la población paraguaya en su totalidad.

“Actualmente, cuando los recursos no alcanzan para cumplir con las jubilaciones de determinados grupos de trabajadores, la diferencia se cubre con aportes de todos los paraguayos, situación que resulta insostenible en el tiempo”, citan en su comunicado.

Cavialpa argumenta que el saldo rojo actual del sistema, calculado en unos US$ 380 millones al cierre del 2025 según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es consecuencia de varias leyes que han impuesto condiciones desiguales.

Esto “rompe el principio de igualdad de los seres humanos” y transfiere la carga de la pérdida económica a aquellos que sí respetan el sistema general, según el documento compartido.

“No existen soluciones mágicas”

Sobre la situación económica actual, la Cámara advierte que “no existen soluciones mágicas”, y señala que el déficit de la Caja Fiscal obliga a desviar recursos de sectores estratégicos, como salud, educación e infraestructura, para cubrir la brecha financiera.

Ante este escenario, sostiene que la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público “es una necesidad impostergable” para avanzar hacia un sistema más justo y sostenible.

Al respecto, recalca que la medida “es clave para aliviar la presión sobre las finanzas públicas y garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado”.