Caja Fiscal: MEF ratifica que la reforma no altera jubilación del personal de blanco

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó este miércoles que el proyecto de reforma de la Caja Fiscal no altera los requisitos de jubilación del personal de blanco ni de la Administración Pública. Confirmó que mantendrá esa recomendación técnica ante el Congreso Nacional durante el trámite legislativo.

La aclaración fue realizada en una reunión encabezada por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, con representantes de la Federación Nacional de Enfermería (FENAE), que agrupa a 33 sindicatos del sector a nivel nacional.

Lea más: Diputados convoca a reunión previa antes de tratar la reforma de la Caja Fiscal

Durante la reunión, los gremios expresaron su inquietud ante la posibilidad de que, en el debate legislativo, se introduzcan cambios que afecten al personal de blanco. Ante ello, el MEF señaló que el proyecto no contempla ajustes en edad, años de aporte ni tasas de sustitución para estos sectores.

En el caso del sector de enfermería, los requisitos vigentes se mantienen en 55 años de edad y 25 años de servicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cambios apuntan a sectores deficitarios

El MEF precisó que la incorporación de una edad mínima de jubilación prevista en la iniciativa se aplica exclusivamente a sectores que hoy no cuentan con ese requisito, como el Magisterio Nacional, las Fuerzas Públicas y los Docentes Universitarios, cuyos regímenes permiten jubilarse solo por años de aporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartistas atropellarán: Convocan a extraordinaria de Diputados para reforma de Caja Fiscal en 8 días

Asimismo, se recordó que para los magistrados judiciales el proyecto plantea elevar la edad mínima de jubilación de 50 a 57 años, en busca de mayor equidad y sostenibilidad del sistema.

Déficit y corresponsabilidad

Las autoridades explicaron que los déficits del Magisterio y de los Docentes Universitarios se cubren actualmente con excedentes del Programa Civil, mientras que los de las Fuerzas Públicas se financian directamente con recursos del Tesoro. Esta situación, señalaron, presiona crecientemente las finanzas públicas.

En cuanto al aporte adicional del 3%, cuestionado por los gremios, el MEF indicó que responde a un esquema de corresponsabilidad y a la necesidad de anticiparse a futuros déficits, ya que los regímenes hoy equilibrados comenzarán a registrar desequilibrios una vez agotados los ahorros existentes.

Advertencia sobre el impacto fiscal

El Ministerio advirtió que, sin reforma, el déficit de la Caja Fiscal, estimado en USD 380 millones en 2025, podría duplicarse y alcanzar en promedio USD 800 millones anuales en los próximos cinco años, montos que deberían ser cubiertos íntegramente con impuestos.

Lea más: Celeste Amarilla trata de “burros” a docentes y dice que el Estado no tiene por qué subsidiar ninguna caja

Finalmente, el MEF reafirmó que sostendrá ante el Congreso Nacional la recomendación técnica de preservar los parámetros actuales para el Personal de Blanco y la Administración Pública, e instó a los gremios a acompañar una reforma que, según sostuvo, busca garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y evitar que el desequilibrio termine afectando a todos los sectores.