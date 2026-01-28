Cartistas atropellarán: Convocan a extraordinaria de Diputados para reforma de Caja Fiscal en 8 días

De manera sorpresiva, ya que apenas el lunes acordaron instalar una “mesa técnica” para debatir los planteamientos de modificación al plan de reforma de la Caja Fiscal con docentes, policías, militares y otros sectores, la mayoría cartista de la Comisión Permanete del Congreso decidió apurar el tema y convocar a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el próximo jueves.

La moción fue aprobada con 11 votos (cartistas y aliados) a favor y 5 en contra.

El apuro se da luego de una reunión entre el presidente de la República, Santiago Peña y el del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, y sin mayores argumentos, el diputado cartista José Rodríguez hizo el planteamiento de fecha y hora de la sesión.

“Esto no podemos atropellar sin una discusión“, afirmó la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) quien fue la primera plantear el rechazo, remarcando de entre los 12 diputados y 6 senadores titulares de la Comisión Permanente, apenas su colega Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) fueron los únicos que asistieron a todas las reuniones y que el resto de sus colegas ni siquiera están al tanto de las reformas que se plantearon y difícilmente se interioricen en una semana.

“Nos comprometimos desde la Comisión Permanente a hacer una mesa técnica donde se trate artículo por artículo, eso fue el lunes. Nos comprometimos la Comisión Permanente en la mesa, entonces, me pregunto, en qué tiempo supersónico va a realizarse ese estudio y atender a los cuestionamientos, muchos muy válidos de todos los sectores, si hoy las decisiones están tomadas“, cuestionó Vallejo.

Se sumaron al rechazo sus colegas diputados Carlos María López (PLRA, PL), que pidió ser “serios” y “agotar todas las discusiones”. El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) también se sumó al rechazo y solicitó dar más tiempo al debate.

El único que intentó justificar a favor del apuro fue el diputado cartista Yamil Esgaib, que dijo alegó que “esto no será a tambor batiente porque esto se viene discutiendo desde 2019″, cuando en realidad este proyecto concreto del Ejecutivo tuvo entrada oficial el 30 de diciembre del año pasado.

“Antes de que se concrete, estamos a una semana, sería de este jueves en 8 (días), está prevista la convocatoria especialmente a los colegas que están en esta mesa, en esta comisión permanente para hacer, 1, 2 o 3 reuniones, porque tengo entendido que han avanzado suficientemente (en el debate)”, insistió Esgaib.

De vuelta, en realidad, si bien diferentes gremios -especialmente docentes- han hecho propuestas, se había acordado debatir punto por punto en la “mesa técnica” acordada. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hasta ahora ni siquiera expuso su cálculo actuarial para sostener sus planteamientos de reforma.

El senador opositor Ignacio Iramían (Independiente) incluso acusó de plantear el “debate” como mera “cortina de humo”, ya que aparentemente la decisión es la de atropellar.

Sin tocar su “jubilación vip”

El debate de la reforma de la Caja Fiscal se dará si que los legisladores den el ejemplo modifiquen las condiciones de su “jubilación vip”.

En tal sentido, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), -que tiene voz pero no voto al nos ser miembro titular de la Permanente- además de rechazar el apuro del tema, pidió que, si van a atropellar, también incluyan tratar la reforma o eliminación de la Caja Parlamentaria.

Noticia en desarrollo.