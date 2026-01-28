Diputados convoca a reunión previa antes de tratar la reforma de la Caja Fiscal

La Cámara de Diputados fue convocada a una reunión de parlamentarios este viernes a las 08:00, en la antesala de la sesión extraordinaria fijada para el jueves 5 de febrero, en la que se prevé tratar la reforma de la Caja Fiscal.

La reunión fue convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y se espera que sirva para aclarar si existe una contrapropuesta del Ejecutivo o si el proyecto será tratado sin cambios en la sesión del jueves.

La diputada Rocío Vallejo cuestionó el cambio abrupto de postura del oficialismo y advirtió que la convocatoria se da en un contexto de apuro legislativo, pese a que días atrás se había anunciado la conformación de una mesa técnica para analizar el proyecto artículo por artículo junto a los gremios afectados.

Críticas por la rapidez del trámite

Vallejo recordó que en las reuniones previas con los distintos sectores y con el Ministerio de Economía se había señalado que el proyecto estaba abierto a modificaciones, incluso con el compromiso de analizar los puntos más sensibles del texto.

“El lunes el panorama era otro. Se habló de una mesa técnica, de analizar artículo por artículo porque cada gremio tiene objeciones. No sé qué pasó en el medio”, expresó la legisladora, quien aseguró haber participado de todas las reuniones mantenidas con los sectores afectados.

La diputada también cuestionó que los legisladores aún no accedieron a los documentos técnicos, como el cálculo actuarial, que fueron reclamados por varios gremios y que resultan claves para evaluar el impacto real de la reforma.

“Ni siquiera accedimos a los documentos que hacen al cálculo actuarial. A eso me refiero cuando hablo de la rapidez”, sostuvo.

Vallejo señaló además que, si existen negociaciones o acuerdos en curso con algunos sectores para suavizar el proyecto original, deberían ser comunicados a todos los diputados que finalmente deberán votar la iniciativa.

Sesión extraordinaria impulsada por el cartismo

La sesión extraordinaria fue impulsada a pedido del diputado cartista José Rodríguez y aprobada por la mayoría oficialista, pese al rechazo de legisladores de la oposición. La convocatoria se fijó para el jueves 5 de febrero a las 10:00, sin que se haya planteado, hasta el momento, la revisión de las jubilaciones privilegiadas.

“Evidentemente ellos tienen los números para tratar. Entonces, dejémonos del circo. Si querían aprobarlo así, se pudo haber hecho en enero”, afirmó Vallejo.

La legisladora reconoció que la reforma es necesaria, aunque advirtió que no resolverá de fondo el déficit, que seguiría rondando los USD 300 millones anuales.

“Esto es como una hemorragia. Hay que poner un torniquete para que no siga sangrando, pero no se cura la herida de una”, graficó.

“Vamos a ver el viernes qué resulta de eso”, concluyó Vallejo, en referencia al encuentro previo que se realizará en la Cámara Baja.