Eddie Jara respondió a la Contraloría sobre sus inconsistencias

El año pasado, la Contraloría detectó llamativos movimientos en las cuentas del titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, como millonarios pagos en efectivo de la tarjeta de crédito, sin trazabilidad.

Desde la institución, confirmaron que Jara ya presentó varios documentos para justificar sus movimientos, que ahora serán analizados.

En ese contexto, la Contraloría enviará hoy una nota a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para buscar confirmar algunas de las alegaciones.

La institución también espera la contestación de la novia de Jara, la diputada Johana Vega, quien tiene tiempo hasta el 29 de enero para remitir documentos.

Según las estimaciones, la Contraloría tendría un resultado final del análisis de las declaraciones juradas dentro de un mes, aproximadamente.

Datos hallados por la Contraloría

El titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez, calificó de escandalosos los datos que se encontraron en el informe preliminar respecto a los ingresos y egresos de Eddie Jara.

Destacó sobre todo dos puntos que considera “muy fuertes”:

Eddie Jara pagaba su tarjeta de crédito un promedio de G. 150 millones en ventanilla.

Prestó G. 3.500 millones cuando su utilidad de los últimos cinco años fue de aproximadamente G. 305 millones, según datos oficiales de la DNIT.

La Contraloría también observó transferencias mensuales de G. 20 millones desde Petropar al presidente de la empresa estatal.

Paralelamente, también la Contraloría señaló que investigarían la trazabilidad del dinero utilizado para financiar las ostentosas fiestas de Vega, que supuestamente habrían sido parcialmente financiadas por Jara.