Reciente decisión del Ejecutivo expone al país al desabastecimiento de electricidad, advierten

En conversación con ABC, el Ing. Pedro Ferreira plantea, como primera tarea a sus lectores, comprender “la gravedad” de la decisión que tomó el gobierno de Santiago Peña, al comprometerse a suministrar “energía subsidiada a empresas que no generan empleo” durante 15 años.

El primero de los decretos mencionados define tarifas para ciertas industrias beneficiarias que regirán durante 15 años.

El primer punto de abordaje del especialista compatriota se refiere a la capacidad del actual sistema. “El 8 de enero, una semana antes de la firma de ambos decretos, el sistema alcanzó 5.556 MW”, apunta.

Aclara que esa cantidad no considera los 20 MW vendidos a la Argentina en “esa hora”, así como los 70 MW de las criptomineras que no están operando en ese momento.

Comprometer potencia más allá del 2028, es “irresponsable”

La conclusión del expresidente de la ANDE, luego de referirse al registro histórico y a las proyecciones de la demanda, concluye que es “irresponsable comprometer potencia en punta de carga más allá del 2028”.

“De hecho, por eso, los actuales contratos con las criptomineras prevén 300 horas al año en los que la ANDE les puede desconectar libremente”, añadió.

Es en este punto en el que el análisis cobra el carácter de advertencia, nada halagüeñas, por cierto: “Ambos decretos no prevén esa situación, si exponer a la ANDE a incumplimiento de contratos, importación de energía en horario de punta o al desabastecimiento a sus clientes”.

En cuanto a la provisión de energía en hora fuera de punta, recuerda el técnico que el año pasado la empresa eléctrica estatal alcanzó un consumo cercano de los 30 millones de MWh, “encima de los pronósticos según los cuales se esperaba un déficit recién después del 2035”, dijo. Otra conclusión “por tanto, la ANDE no podrá suministrar por 15 años más energía, tampoco fuera de punta. No a bajo costo, no sin afectar a sus clientes”.

Llamativa contradicción

En lo atinente a la tarifa, Ferreira toma la que el decreto correspondiente establece para la “<b>Energía a X</b>”. luego de explicar el cálculo para un caso de intenso uso, considerando las horas al año en punta y fuera de punta definidas para las criptomneras, concluye que estas tarifas son “<b>comparativamente muy inferiores</b> a las que pagan las empresa que sí generan empleo”, explicó.

Sobre el caso rescata una llamativa contradicción entre la estatal y el Poder Ejecutivo: “hace poco ANDE anunció su intención de subir tarifas, porque las actuales no se ajustan el margen previsto en la ley 966, pero ahora, el Ejecutivo aprueba tarifas muy inferiores”.

La ironía en la exposición de Ferreira no está ausente, el caso, sin dudas, lo amerita: “va a subsidiar a empresas amigas - el ejecutivo - con un aumento -tarifario- a la población?

En este línea del análisis, señala que, según el comprador utilice energía solo fuera de punta, la tarifas se inician con USD 25/MWh, “inferior a los USD 28/MWh que la ANDE compra a Yacyretá”.

A Yacyretá la ANDE paga USD 28/MWh y a Itaipú USD/30

Añade otro dato para abonar su tesis: El costo medio de las compras a Itaipú fue de USD 30/MWh (presupuesto US$ 2170 millones, dividida por la producción (72,88 millones de MWh).

Según el expresidente de la ANDE, sorprende que la tarifas de los decretos en cuestión no fueron tratados conforme a las carta orgánica de ANDE, “desconozco un caso anterior”.

Por último, el Ing. Pedro Ferreira confiesa que no encontró en este decisión del Gobierno de Santiago Peña “ningún argumento favorable al Paraguay”.