Intensifican dragado en la confluencia del río Bermejo con el río Paraguay

Ante el avance del río Bermejo y el constante arrastre de sedimentos hacia su confluencia con el río Paraguay, desde el lunes 26 de enero de 2026, a las 21:00, se iniciaron los trabajos de dragado en uno de los pasos más críticos para la navegación fluvial en la zona de Pilar.

Las tareas están a cargo de la empresa Topografías y Caminos SA (T y C), que opera la draga Damen CSD500 en un sector históricamente conflictivo para el transporte de cargas.

El representante de la firma, ingeniero Néstor Kanazawa, explicó que el canal proyectado tiene una longitud aproximada de 1.400 metros, un ancho de 90 metros y una profundidad de dragado de 11 pies (un poco más de 3 metros) por debajo del cero hidrométrico de Pilar.

Según indicó, los trabajos se ejecutan de manera ininterrumpida durante las 24 horas y no interrumpen la navegación, la cual se realiza bajo estricta coordinación con la Prefectura Naval de la zona de Pilar.

De acuerdo con las estimaciones técnicas, se prevé la extracción de alrededor de 300.000 metros cúbicos de sedimentos en un plazo aproximado de un mes y medio.

Sin embargo, más allá del esfuerzo operativo, la intervención vuelve a evidenciar la débil reacción estatal frente a un fenómeno cíclico que se repite todos los años durante el período de crecida del río Bermejo, comprendido entre los meses de enero y abril.

Según los especialistas, la crecida del río Bermejo obedece a las intensas lluvias registradas en la región de la sierra, particularmente en Bolivia y en la provincia de Salta, Argentina. Aseguran que las aguas descienden de la sierra con gran fuerza y arrastran enormes volúmenes de sedimentos que terminan depositándose, casi de manera sistemática, en el canal de navegación del río Paraguay, precisamente en un contexto de bajante prolongada que agrava el escenario.

La situación se torna aún más preocupante si se tiene en cuenta que el nivel del río Paraguay en la zona de Pilar continúa en descenso. De acuerdo con los registros de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), el nivel actual se sitúa en 2,54 metros, con una caída de 10 centímetros en el día de ayer.

De mantenerse esta tendencia, el paso por la zona crítica podría volver a convertirse en un cuello de botella para la navegación comercial.