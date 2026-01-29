Petropar reduce precios de combustibles, pero el gasoil catarí sigue sin aparecer

Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció ayer una reducción de G. 250 por litro en el precio de todos sus combustibles, en medio de fuertes cuestionamientos a la gestión de su titular, Eddie Jara, quien recién esta semana respondió —tras reiteradas prórrogas— a la Contraloría General de la República (CGR) sobre graves inconsistencias detectadas en su declaración jurada.

Según un comunicado de la estatal, la baja “es resultado del monitoreo permanente del mercado y de una evaluación responsable de los costos”, lo que —afirman— permitió trasladar el beneficio a la población “sin comprometer la calidad de los productos”.

Sin embargo, la petrolera estatal omitió mencionar que la reducción se da pese a que sigue sin aparecer el gasoil adjudicado a la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. La empresa consiguió a finales del año pasado una nueva prórroga que extendió el plazo de entrega hasta el 29 de febrero de 2026, sin que hasta la fecha haya cumplido con el suministro.

Petropar apuró ayer una nueva compra de gasoil

Ante el incumplimiento de la firma exttrajera y tras anunciar la baja de precios, Petropar publicó ayer un nuevo llamado para una compra de “oportunidad” de gasoil, cuyas ofertas debían ser recepcionadas hoy jueves. Como viene ocurriendo en este tipo de adquisiciones, los documentos del proceso recién serán publicados una vez adjudicada la compra. El volumen máximo previsto es de 80.000 metros cúbicos, pero los precios de referencia tampoco fueron transparentados.

El gerente comercial de Petropar, Adalberto Acuña, sostuvo que la reducción de precios fue posible gracias a la baja de los valores internacionales de los combustibles y a un tipo de cambio estable. No obstante, ante la consulta de este diario sobre las compras específicas que permitieron la rebaja —considerando que el gasoil catarí sigue sin ingresar al país—, Acuña dioo que sobre ese tema debe responder la Gerencia de Comercio Exterior, a cargo de Ramón Benítez.

Benítez es señalado reiteradamente por su hermetismo y por emitir dictámenes favorables a la firma catarí sin brindar explicaciones públicas. Este diario también intentó obtener respuestas a través de la Dirección de Comunicaciones de Petropar, encabezada por Norma Caballero, pero tampoco hubo respuestas. La estatal se mantiene entre las instituciones más cerradas en materia de transparencia.

Reducción de precios en medio de cuestionamientos

La reducción de precios se produce, además, en un contexto en el que Eddie Jara debe justificar ante la Contraloría inconsistencias en su declaración jurada, entre ellas depósitos en efectivo sin respaldo en sus cuentas bancarias y transferencias periódicas desde cuentas de Petropar a su cuenta personal en el Banco Basa.

De acuerdo con la CGR, el nivel de gastos del titular de la petrolera supera ampliamente sus ingresos formales. Incluso figura un “préstamo” de G. 2.800 millones a Edith Marilin Ayala de Macchi, quien le firmó a Jara un pagaré por ese monto. Ayala de Macchi es propietaria de una empresa proveedora que fue contratada por Petropar durante el gobierno de Horacio Cartes, y su esposo, Jorge Gregorio Macchi, opera un servicentro de la estatal en la ciudad de Caacupé.

Los privados también comenzaron a bajar sus precios

La baja de precios anunciada por Petropar presionó a otros emblemas, como Shell, a aplicar rebajas para no perder participación en el mercado y otros emblemas harían lo mismo desde hoy. ABC consultó al titular de la Asociación Paraguaya de Estaciones de Servicios (Apesa), Víctor Yambay, respecto a los precios, quien señaló que la medida de la estatal tomó por sorpresa al sector. “Estoy averiguando aún, porque a todos nos tomó de sorpresa; no sabemos ni para qué ni por qué tocaron los precios”, expresó.