Caja Fiscal: economistas advierten que aun con esta reforma, déficit seguiría costando caro al Estado

Durante la audiencia pública realizada hoy en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, especialistas alertaron que la propuesta oficial no cortaría el desequilibrio estructural de la Caja Fiscal y continuaría siendo financiada por toda la sociedad.

El economista Manuel Ferreira recordó que el sistema ya generó un costo cercano a los US$ 2.000 millones y cuestionó que la solución planteada vuelva a trasladar el peso al Estado. “Estamos defendiendo las finanzas públicas y el derecho de los paraguayos que no trabajan en el sector público. Esta propuesta parecería ser que le va a seguir costando al Estado paraguayo”, afirmó.

Ferreira apuntó especialmente a las jubilaciones tempranas dentro del sector público. “El problema es quién es el viejo. En algunos casos es gente de 32 o 41 años, personas que todavía pueden aportar mucho al país”, sostuvo, y advirtió que subir impuestos para sostener el sistema no es viable. “Los déficits crecen de forma exponencial y la suba de impuestos nunca va a alcanzar, deteriorando la economía”, enfatizó.

En ese sentido, planteó como ejes centrales el aumento de la edad jubilatoria, el tiempo de aporte y la incorporación de un aporte patronal, aunque advirtió que el debate recién comienza. “Este no es el final del debate, sino el inicio. Vamos a tener que discutir también el IPS y el hecho de que el 70% de los paraguayos no tiene jubilación”, señaló.

Déficit cubre la ciudadanía

Por su parte, el economista Daniel Correa subrayó el criterio de equidad y recordó que el déficit actual ya está siendo cubierto por toda la ciudadanía. “Hoy, los US$ 380 millones (de déficit) que plantea el Ministerio de Economía están siendo financiados por toda la sociedad”, indicó, al tiempo de advertir sobre el costo de la inacción.

Correa consideró necesario avanzar en ajustes graduales, incluyendo un mayor aporte estatal como patronal, así como cambios en la edad mínima y los parámetros del sistema. “Esta es apenas una parte de toda la película. Las grandes reformas del sistema de seguridad social requieren un tratamiento mucho más urgente”, afirmó.

Edad jubilatoria, el tema central

A su turno, el economista Wildo González coincidió en que la edad jubilatoria es un punto clave, teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida. “Los parámetros actuales fueron diseñados cuando la esperanza de vida rondaba los 55 años. Hoy está cerca de los 75, lo que hace insostenible el sistema de reparto”, explicó.

González advirtió además que la falta de equidad en el sistema previsional alimenta la informalidad laboral. “Si tenemos un sistema de pensiones con mucha inequidad, el mercado laboral va a seguir teniendo altos niveles de informalidad”, sostuvo, y recordó que la mayoría de la población sin jubilación terminará dependiendo de pensiones no contributivas financiadas con impuestos.