Caja Fiscal: ministro de Economía dice estar abierto a “dialogar e intercambiar ideas” con gremios

A las 8:00 comenzó en el Congreso Nacional la audiencia pública convocada hoy por la Cámara de Diputados para un debate con relación al proyecto de reforma de la Caja Fiscal que plantea el Poder Ejecutivo, con presencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de gremios de docentes, policías, militares, médicos y otros grupos de funcionarios públicos a quienes afectará el plan del gobierno.

Al principio de la audiencia tomó la palabra el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien volvió a defender la necesidad de implementar cambios en las cuatro cajas más deficitarias del funcionariado público - las de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, el Magisterio Nacional, los Docentes Universitarios y las Magistrados Judiciales - para estabilizar los crecientes déficits de esos fondos jubilatorios.

Según datos del Ministerio de Economía, el déficit acumulado de la Caja Fiscal alcanzó 380 millones de dólares el año pasado y el gobierno dice temer que esa diferencia negativa entre ingresos y egresos siga creciendo en los próximos años hasta llevar a la Caja Fiscal al colapso.

Lea más: Caja Fiscal: hay rumores de que se modificará la propuesta del Ejecutivo, según diputada

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Esto nos debe preocupar a todos por el impacto que puede tener no solo en el corto plazo, sino el costo que puede tener en el mediano plazo”, dijo el ministro Fernández.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El antecedente de la Caja Municipal

El titular de Economía señaló antecedentes como los atrasos de entre 30 y 40 días en los pagos a jubilados del funcionariado público que se daban antes de la anterior reforma de la Caja Fiscal – implementada en 2002 – debido a la falta de fondos.

Indicó también el más reciente ejemplo de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, cuyos beneficiarios frecuentemente protestan por falta de pagos.

Lea más: Reforma de la Caja Fiscal es inevitable y requiere una atención urgente, dice senador

“Casi todos los meses hay manifestaciones porque (los jubilados de la Caja Municipal) no reciben su merecida jubilación, no pueden cobrar y tienen que estar mendigando, eso tenemos que evitar”, subrayó.

“Escuchar, dialogar e intercambiar ideas”

Entre las medidas que el Ministerio de Economía recomienda para detener el crecimiento del déficit se incluye el establecimiento de edades mínimas para la jubilación de los funcionarios de las cuatro cajas deficitarias, una posibilidad que ha sido muy resistida por los gremios, principalmente el de los docentes.

Al respecto, el ministro Fernández manifestó su voluntad de “escuchar, dialogar e intercambiar ideas” con los gremios de funcionarios públicos, y discutir las propuestas que estos puedan tener para la reforma “con números”, con el objetivo de “quitar una reforma que sirva para todos”.

Lea más: Así justifica Bachi el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal “a tambor batiente”

Al concluir su exposición, el ministro de Economía hizo entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) de un documento que, según dijo, contiene el cálculo actuarial en el que el Ministerio de Economía basó los parámetros que estableció en su propuesta de modificación de la Caja Fiscal, datos cuya divulgación ha sido reclamada por los gremios y por legisladores.