Lo que dice Capasu sobre la importación de carne para este 2026

Joaquín González, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), explicó que la importación de carne dejó de ser un “tabú” en Paraguay y que el reciente ingreso de una empresa al rubro abrió el camino para que otras sigan el mismo camino.

“Cuando es negocio, el comercio es libre y cualquiera puede importar y exportar”, afirmó, destacando que la clave está en comprar en el exterior a un precio menor al ofrecido por los frigoríficos locales.

Brasil, el único mercado competitivo

González indicó que Brasil es actualmente el único país que resulta competitivo para importar carne, principalmente por sus precios y cercanía geográfica. Argentina, Uruguay, Estados Unidos o Australia quedan descartados por tener costos más elevados.

“Lo que realmente nos hace sentido es importar, sobre todo costillas de Brasil”, remarcó.

La costilla, el corte más consumido

Según el vicepresidente de Capasu, la costilla es el corte de carne más consumido en el país, por lo que la llegada de producto brasileño a menor precio podría tener un fuerte impacto en el mercado local.

“Nuestra gente va a empezar a acostumbrarse a comprar costillas brasileras por un buen tiempo y a buenos precios”, sostuvo.

Un escenario coyuntural

El directivo aclaró que esta situación es circunstancial y depende de la evolución de los precios en Brasil y del tipo de cambio.

“Si mañana cambia el precio en Brasil, deja de ser negocio importar”, advirtió, aunque resaltó que actualmente la ecuación de precios, flete y un dólar relativamente barato favorecen la importación.

Exportación domina la producción nacional

González, quien también es productor ganadero, recordó que cerca del 80% de la producción de carne se destina a la exportación, mientras que la costilla representa alrededor del 15% del animal.