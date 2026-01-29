Carne paraguaya a Emiratos Árabes: ¿cómo queda el mercado local?

Desde la Unidad de Asuntos Internacionales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), indican que la habilitación de la carne vacuna, ovina y avícola para Emiratos Árabes no generará desabastecimiento en nuestro país, por lo que los consumidores no deberán preocuparse.

Gloria Campuzano, jefa de la Unidad de Asuntos Internacionales de Senacsa, comenta que el mercado para la carne de vaca ya estaba abierto.

“Ya hemos acordado un certificado sanitario que ahora lo estamos negociando, se trata de las habilitaciones de los mataderos y frigoríficos para que puedan también exportar próximamente”, especificó.

Aclaró que los trámites se realizan en forma general para todos los frigoríficos que cumplan con los requisitos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña prepara maletas para ir a Emiratos Árabes tras aprobación de la carne paraguaya

Ciudadanía teme desabastecimiento

Respecto al temor generalizado de la ciudadanía, de que el mercado local quede desabastecido, asegura que la habilitación de nuevos mercados no implica el desabastecimiento a nivel interno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Se viene trabajando con el sector, justamente, para abastecer también al sector nacional”, enfatiza,

Indicó que desde el año pasado se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Industria y Comercio, Senasa, el Ministerio de la Agricultura y el sector privado.

Mercados internacionales

Campuzano manifestó que los mercados que más reciben carne paraguaya siguen siendo:

Chile.

Estados Unidos.

Israel.

Taiwán.

También detalló que Emiratos consume carne premium, mientras Taiwán importa más menudencias, que " viajan como si fuera una colita cuadril".

Mercados “en la mira”

África.

Asia.

Carne de oveja

Hasta el momento, existe un solo frigorífico que procesa la carne de oveja y se trata del Frigorífico Victoria.

“En los pedidos no especifican las razas, pero sí que sean corderos jóvenes”, especificó.