Vecinos se oponen a que tren de cercanías use franja del ferrocarril

La Coordinadora de Comisiones Vecinales pidió mayor claridad tras el anuncio del nuevo acuerdo para el tren de cercanías, concretado hoy con los Emiratos Árabes Unidos.

Aclararon que la agrupación de vecinos no se opone al tren de cercanías; sin embargo, señalan que el trazado propuesto por la franja histórica del tren podría generar consecuencias negativas urbanísticas, económicas y sociales de gran magnitud.

Wilfrido Fernández, vocero de la coordinadora, señaló que no es la primera vez que se anuncia un proyecto de tren y pidió que esta vez se avance con seriedad.

“Esperamos que salga, porque si no, será nuevamente solo un anuncio con bombos y platillos”, sostuvo. En ese sentido, reclamó transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones.

Tren tendrá impacto sobre viviendas y edificios históricos

Desde la organización vecinal alertaron que un eventual avance sobre la franja de dominio implicaría indemnizaciones millonarias y la afectación directa de numerosas propiedades, edificios y servicios públicos.

Fernández mencionó que, a lo largo de varios kilómetros, existen hoy escuelas, universidades, comisarías, hospitales y viviendas, además de inmuebles de alto valor histórico.

“Entendemos que el interés general puede prevalecer sobre el particular, pero hay alternativas que deben evaluarse antes de avanzar por la franja histórica”, afirmó.

No al rechazo del proyecto, sí al debate del trazado

La Coordinadora insiste en que el proyecto no debe ejecutarse sobre el trazado histórico del ferrocarril. “No estamos en contra del proceso, estamos en contra de que se haga por ese tramo específico. Hay razones urbanísticas, económicas y sociales que lo justifican”, reiteró Fernández.

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que el acuerdo para el tren de cercanías fue cerrado durante su reciente visita a los Emiratos Árabes Unidos. Según lo informado, el sistema contará con 12 estaciones y tendría una capacidad de transporte de unos 40.000 pasajeros por día.

Cabe recordar que el 7 de enero del año pasado el mandatario promulgó de manera acelerada la Ley N.º 7.434, que reforma el proyecto del tren de cercanías eléctrico entre Asunción e Ypacaraí, luego del fracaso del plan impulsado anteriormente con apoyo de Corea del Sur.