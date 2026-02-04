Peña confirma acuerdo con Emiratos Árabes para el tren de cercanías

El acuerdo para el tren de cercanías en Paraguay fue concretado hoy en Emiratos Árabes Unidos, según anunció el presidente Santiago Peña vía sus redes sociales.

“¡Honramos nuestra historia construyendo el futuro! Como lo visionaba Don Carlos Antonio López en 1861, cuando el tren corría por primera vez en nuestra tierra, hoy volvemos a demostrar que el Paraguay está para grandes cosas”, escribió al respecto.

Asimismo, apuntó que el proyecto en sí “dignificará la vida de miles de compatriotas”. Como parte de su anuncio también publicó que “hoy decimos con orgullo que sí podemos, porque el gigante renace en el corazón de Sudamérica”, que ya es un discurso seguidamente repetido por el mandatario.

A más de un año de la promulgación de la ley especial para el tren de cercanías, el proyecto entre Asunción y Ypacaraí no registró avances y aunque la obra aún no fue licitada, ya circulaban versiones sobre posibles negociaciones con empresas extranjeras.

Los números del tren de cercanías, según la Presidencia

De acuerdo con un reporte difundido por la Presidencia de la República del Paraguay, el Memorando de Entendimiento de alto impacto firmado hoy contempla un "tren eléctrico, moderno y sustentable", con una flota estimada de 11 unidades y 12 estaciones, que permitirá movilizar aproximadamente 40.000 pasajeros por día y 14 millones al año, lo cual se espera que mejore de manera sustancial el sistema de transporte público.

Para la etapa de construcción, se anuncia la creación de 20.000 nuevos empleos, y para la fase de operación el establecimeitno de aproximadamente 500 puestos de trabajo permanentes.

El gobierno estima un ahorro económico anual de 150 millones de dólares para los ciudadanos paraguayos, que alcanzaría 4.500 millones de dólares en un período de 30 años, gracias a la reducción de tiempos de viaje, costos operativos y mejoras en la calidad de vida.

Peña en Emiratos Árabes

Además de su encuentro con el ministro de comercio exterior de Emiratos Árabes Unidos, Peña también se reunió con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dhabi y asesor de Seguridad Nacional de los Emiratos, para abordar temas referentes a la inteligencia artificial y tecnología.

Otro de sus encuentros fue con el Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente del Grupo Emirates, para “convertir al Paraguay en un hub regional”.

