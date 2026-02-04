Gobierno podría subsidiar pasaje del tren de cercanías, dice Fepasa

Hoy, el presidente Santiago Peña confirmó el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos para el proyecto del tren de cercanías en Paraguay. Al respecto, el titular de Fepasa, Facundo Salinas, aseguró que es una “alianza de alto nivel” y por eso fue anunciada por el mandatario.

Asimismo, citó que mediante Etihad Rail, el próximo paso será la presencia de varios ingenieros de manera permanente en el territorio nacional para una serie de estudios, al igual que una visita por parte de la institución al Congreso para modificar la ley vigente por el proyecto.

“Tenemos que ir al Congreso de la Nación; se involucra a las relaciones internacionales y tenemos que modificar la ley que está vigente para el tren de cercanías”, mencionó.

También aseguró que existe un cronograma para el trabajo y ahora todo se concentra al trabajo a ser realizado por los ingenieros que podría durar entre seis a siete meses.

Financiamiento del proyecto

Sobre el financiamiento detalló que parte será de capital propio de Emiratos Árabes, específicamente 150 millones de dólares, mientras que el Estado paraguayo pondría otros US$ 50 millones.

Según el Gobierno, el proyecto costaría unos US$ 400 millones y esos 200 millones restantes serían mediante inversiones.

“No hay mejor cosa para poner en prueba el amor que arriesgar el patrimonio propio”, detalló Salinas.

Finalmente, confirmó que es probable un subsidio, aunque se apunta que este sea “lo menor posible”, acompañado también de la idea de incorporar negocios “asociados al tren” en publicidad o desarrollo inmobiliario “para que se vaya repagando toda la inversión”.

