Caja fiscal: renuncia en masa de magistrados sería un problema “dramático” para el Poder Judicial, advierten desde la Corte

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia, dijo que una eventual jubilación en masa de magistrados a consecuencia de la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) podría generar problemas “dramáticos” para el Poder Judicial.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones sustanciales al régimen jubilatorio de los magistrados, quienes desde la eventual promulgación de la nueva ley podrán jubilarse recién a los 57 años con 25 años de aporte, cuando antes podían hacerlo desde los 50 años.

El gremio de magistrados advirtió que hay 200 de esos funcionarios judiciales que ya han gestionado sus jubilaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas y podrían acogerse a ese derecho, lo que supondría una importante disminución repentina en el número de magistrados en actividad.

“Un problema dramático”

El ministro Ríos dijo que la renuncia de 200 magistrados generaría un “problema funcional dramático para el Poder Judicial y el funcionamiento de la República”.

Indicó que esas 200 vacancias no podrían ser llenadas rápidamente debido a los complejos procesos de selección, evaluación, conformación y revisión de ternas que conlleva la designación de nuevos magistrados.

En consecuencia, el Poder Judicial se vería obligado a designar magistrados interinos para los juzgados que queden vacantes, lo que empeoraría el problema de la morosidad en los procesos judiciales, señaló.