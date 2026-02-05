Caja fiscal: magistrados no descartan medida de fuerza por primera vez

La aprobación con modificaciones del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público en la Cámara de Diputados generó la reacción de la magistratura.

El juez Carlos Hermosilla, integrante de la Coordinadora Salarial de Magistrados Judiciales, afirmó que “la ‘familia judicial’ se encuentra dolida y molesta” y considera un trato injusto y descortés el tratamiento de una ley que calificó como “trascendental y transversal para todo el funcionariado público”.

Hermosilla explicó que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo introduce modificaciones sustanciales al régimen jubilatorio de los magistrados. Recordó que hasta ahora la jubilación se regía por reglas claras, como 50 años de edad o 24 años de servicio, con un aporte mensual del 16%, condiciones que fueron alteradas con la reforma.

Reclaman la exclusión del debate

El magistrado aclaró que el sector judicial no se opone a una reforma de la Caja Fiscal ni a los ajustes necesarios para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, cuestionó que la magistratura haya sido excluida del proceso de elaboración del anteproyecto y de las discusiones previas. A su criterio, la falta de invitación y de diálogo constituye un desaire institucional hacia el Poder Judicial.

Según indicó, gremios del Poder Judicial se reunirán para analizar el alcance de lo aprobado por la Cámara Baja y definir los pasos a seguir, ahora que el proyecto pasa al Senado.

Hermosilla señaló que existe un clima de angustia e incertidumbre. Agregó que recientemente se dieron renuncias de jueces, defensores públicos y fiscales, por el temor a cambios en la jubilación.

No se descarta tomar medidas de fuerza por primera vez

Si bien aclaró que aún no se resolvió adoptar medidas de fuerza, el juez sostuvo que el ordenamiento jurídico paraguayo no prohíbe expresamente que los magistrados recurran a acciones como la huelga. “Nunca se hizo, pero siempre hay una primera vez”, advirtió.

Finalmente, Hermosilla insistió en la necesidad de un debate profundo y transparente sobre las causas reales del déficit de la Caja Fiscal y las responsabilidades involucradas.

Reclamó que los ajustes no recaigan solo en sectores como docentes, policías, militares y magistrados, sino que abarquen a todo el servicio público. También cuestionó la falta de respuesta de las autoridades legislativas a los pedidos formales de suspender el tratamiento del proyecto para abrir un espacio de discusión más amplio.