UNA y Hospital de Clínicas se declaran en paro indefinido

La Universidad Nacional de Asunción (UNA) se declaró en paro total de actividades académicas, administrativas y asistenciales en todas sus unidades, institutos y centros a partir del sábado 7 de febrero, en rechazo al avance del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en el Congreso Nacional.

Según resolución N° 28/26, el Consejo Superior Universitario en uso de sus atribuciones legales resolvió declarar el paro total de las actividades académicas, administrativas y servicios asistenciales que presta la Universidad Nacional de Asunción en todas las unidades académicas, institutos y centros desde el sábado 7 de febrero del presente año, en respaldo a la propuesta elevada por la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA, en el marco del estudio del Proyecto de Ley de Reforma de la Caja Fiscal. Este paro incluye los servicios de consultorios en el Hospital de Clínicas que también se adhieren al paro indefinido.

Lea más: Paro en la UNA: docentes anuncian concentración y asamblea para mañana

La nota detalla igualmente que quedan expresamente exceptuados del paro los servicios esenciales del Hospital de Clínicas, incluyendo emergencias, cirugías de alta complejidad, terapia intensiva, atención a pacientes internados en estado grave, provisión de medicamentos vitales y los exámenes de admisión de las facultades de Ciencias Médicas y Odontología. Además, el Consejo Superior Universitario dispuso cuarto intermedio en la sesión extraordinaria realizada el sábado último. La resolución cuenta con las firmas del secretario general Cristian David Cantero y de la rectora y presidenta de la UNA, Zully Vera de Molinas.

MEC mantiene postura de no iniciar las clases

Por otra parte, los representantes de los principales gremios docentes se mantienen en la posición de no iniciar las clases el próximo 23 de febrero como medida de protesta ante cambios planteados en la Ley de reforma de la Caja Fiscal que afecta varios beneficios de los maestros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los principales cambios figuran el incremento de aportes del 16 al 19%, establece una edad mínima de 57 años de edad para la jubilación ordinaria y de 55 y para jubilación extraordinaria. También disminuye porcentaje del haber jubilatorio que será entre 70% y 85%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Feprinco rechaza huelga y llama al diálogo

Ante la decisión de sectores de la academia y la docencia de convocar a una huelga general, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) emitió ayer un comunicado rechazando la medida adoptada desde el sector educativo y señalaron que este tipo de actos pretende distraer y desviar el debate sobre la reforma del sistema jubilatorio público. “Expresamos nuestro rechazo categórico a esta postura, por considerarla impropia y desconectada de la realidad fiscal y social del país”, reza parte del comunicado.

Añaden igualmente que se valora el rol histórico de la academia y la docencia en la construcción de políticas públicas, pero sostienen que lejos de liderar o participar de una huelga, deberían aportar análisis, propuesta y soluciones, contribuyendo al mejor diseño de un sistema jubilatorio público sostenible, equitativo y compatible con la realidad demográfica y fiscal de nuestro país.

“Utilizar el peso simbólico de la educación pública para bloquear una discusión necesaria, constituye una grave irresponsabilidad institucional. Las reformas estructurales cuestan, generan resistencia y exigen coraje político, pero son el único camino para asegurar un porvenir justo y sostenible. Postergar decisiones solo agrava el problema y traslada el costo a las futuras generaciones”, resaltaron.

Cooperativa policial se suma a marcha

En apoyo y acompañamiento a los socios, el consejo directivo de la Cooperativa policial 8 de Marzo Ltda. comunicó que se unirá a la marcha convocada en defensa del régimen de jubilaciones. La disposición afecta la atención de asociados para el día martes 10 de febrero, ocasión en que el proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones del sector público será tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa que viene con media sanción de la Cámara de Diputados figura para su tratamiento en sesión extra a partir de las 10:40 del martes 10 de febrero del presente año.

El comunicado emitido por la Cooperativa indica que por este motivo no habrá atención al público tanto en la casa matriz, como también en las demás agencias y sucursales que tiene la entidad solidaria en todo el país.

Mencionan igualmente que la atención será retomada con normalidad en su horario habitual desde el día miércoles 11 de febrero. Además de la Cooperativa 8 de Marzo, hay otras entidades solidarias vinculadas a las Fuerzas Públicas que también se estarían adhiriendo a la medida de protesta por el cambio en el régimen de jubilaciones que será tratado en Cámara Alta.

Principales cambios para el sector

La propuesta legislativa aprobada por los Diputados el pasado jueves 5 de febrero dispone la edad mínima de 57 años para acceder a la jubilación ordinaria, como una de las principales medidas para frenar el elevado déficit de la Caja de Jubilaciones. De esta manera, el personal policial, militares y demás personal de las Fuerzas Públicas deberán contar con 57 años como mínimo para acceder al beneficio, y es uno de los cambios más significativos para el sector, debido que en la ley vigente, no cuentan con una edad mínima para jubilarse.

Otro cambio para las Fuerzas Públicas es el incremento del aporte desde 16% al 19%, a partir de la promulgación de la presente ley. También disminuye los porcentajes del haber jubilatorio o tasa de sustitución que será entre el 70% y 85%.