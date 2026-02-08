Paro en la UNA: docentes anuncian concentración y asamblea para mañana

Ayer, el Consejo Superior Universitario (CSU-UNA) declaró formalmente un paro total de actividades académicas y administrativas en la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y todas sus dependencias. La medida está en vigencia desde ayer y ahora el gremio docente de la institución dio una serie de anuncios.

Primeramente recuerdan que la UNA acompaña la propuesta de la Unión de Gremios y Sindicatos de Profesores de la UNA (UGSPU) al Congreso Nacional en el marco del estudio del “Proyecto de Ley de la Reforma de la Caja Fiscal” y por esto se da el paro nuevamente, ya que el jueves pasado cuando la norma fue tratada en la Cámara Baja se había declarado lo mismo.

Asimismo, aseguran que los educadores rechazan el mencionado proyecto que ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y se espera su próximo tratamiento en la de Senadores.

“Llamamos al Poder Ejecutivo al diálogo y negociación, a los efectos de lograr una reforma que sea beneficiosa para la docencia universitaria y para el país”, instan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caja Fiscal: la reforma es resultado de años de inacción estatal, sostiene economista

Concentración y asamblea de docentes

Según los profesores, este domingo se realizará una reunión virtual entre referentes de cada unidad académica y para mañana hay una convocatoria a las 09:00 frente al rectorado de la universidad nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También este lunes se prevé una asamblea presencial y posterior conferencia de prensa a las 19:00 en el Salón Auditorio Luis H. Berganza Estudiantil del Campus UNA.

“Instamos a la universidades públicas y filiales de la UNA del interior del país a organizar actividades similares”, concluyen.

Lea más: Caja Fiscal y desequilibrios: fuertes asimetrías entre ingresos y prestaciones