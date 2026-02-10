ANDE: Comité recomienda cancelar licitación por precios inaceptables

En un giro drástico para la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1817/2024, destinada a la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, el Comité Evaluador ahora recomienda declarar desierto el proceso. La decisión se fundamenta en que las propuestas económicas restantes resultan “inaceptables” y superan ampliamente las previsiones presupuestarias de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Esta recomendación surge como respuesta a la protesta que presentó la firma Ingeniería Topografía y Caminos SA (T&C SA) el 19 de enero último.

El proyecto, estructurado bajo la modalidad de leasing operativo a 15 años, presenta una disparidad abismal entre el costo estimado por la ANDE y las ofertas que recibió la empresa eléctrica estatal.

De acuerdo con el informe técnico, el costo estimado de las obras se fijó en G. 270.000 millones. Sin embargo, las ofertas que permanecían en carrera tras descalificaciones previas mostraron cifras exorbitantes. El Consorcio Alianza Chaco -que fue adjudicado inicialmente- presentó una oferta de G. 459.626 millones, 70% más cara que el costo que estimaba la empresa estatal.

El Consorcio Eléctrico Chaqueño del Norte propuso G. 623.555 millones, un 130% más caro que la estimación inicial.

“Los precios de las dos Ofertas elegibles (Nos. 3 y 4), superan ampliamente el valor estimado de la ANDE y luego de analizar, consideramos que resultarían inaceptables para su adjudicación”, sostiene el informe del Comité Evaluador.

Este desenlace ocurre tras una serie de polémicas reevaluaciones en las que las ofertas más económicas fueron descartadas por tecnicismos relacionados con las tasas de interés.

Según antecedentes, el Consorcio Chaco Boreal había presentado la oferta más ventajosa económicamente, pero fue descalificado por una diferencia mínima en la tasa de interés nominal respecto al tope establecido por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El informe actual confirma que el Comité Evaluador optó por descalificar las ofertas 1 y 2 por incumplimientos del Pliego de Bases y Condiciones, dejando al Consorcio Alianza Chaco como la opción recomendada inicialmente, pese a su alto costo.

El Comité Evaluador basó su recomendación de declarar desierta la licitación en el Artículo 56 de la Ley 7021/2022 de Contrataciones Públicas. Este artículo permite a la máxima autoridad de la convocante declarar desierto el proceso cuando, según el Inciso c), los precios de las ofertas resulten inaceptables por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o por superar las previsiones presupuestarias.

El informe está firmado por el Ing. Jorge Amarilla C. (Coordinador Evaluador) y la Ing. Rose M. Gil de Stark (Comité Evaluador).

Con esta recomendación, la ANDE deberá resolver formalmente si cancela la licitación y llama a un nuevo proceso, buscando precios que se ajusten a la realidad del mercado y a su capacidad presupuestaria, evitando comprometer las finanzas de la estatal por los próximos 15 años.