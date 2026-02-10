Resiliencia urbana del centro: soterramiento en Costanera concluirá en marzo, pero otras obras siguen sin avanzar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a cargo de Claudia Centurión, informó que a finales de este mes concluirán las obras civiles del soterramiento de casi 3 kilómetros de la línea de alta tensión sobre la avenida Costanera Norte de Asunción, una intervención que durante meses generó complicaciones al tránsito por el cierre parcial de la vía. Los trabajos están a cargo del Consorcio Tocsa–Tecnoedil y fueron adjudicados por G. 67.091 millones.

La directora de Obras Públicas del MOPC, la arquitecta Verónica Martínez, explicó que el proyecto presenta un avance del 90% en su etapa civil y que esta fase finalizará a fin de mes, aunque aclaró que la instalación de los cables aún no comenzará de inmediato.

“A inicios de marzo, una vez recepcionados los cables, se dará inicio a las tareas electromecánicas. Los insumos necesarios para esta etapa se encuentran actualmente en proceso de importación, con una llegada estimada para la quincena de febrero”, señaló.

Tendido de cables concluiría en marzo

Martínez indicó que, tras la recepción de los materiales, se avanzará con el tendido de cables y el montaje de los artefactos eléctricos, trabajos que se prevé culminar hacia finales de marzo. “Posteriormente quedarán pendientes las conexiones eléctricas, es decir, la transición de la carga eléctrica del sistema aéreo al subterráneo y, finalmente, el desmonte de las torres”, precisó.

El soterramiento de la línea de alta tensión es, hasta el momento, la única obra en ejecución dentro del préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial. Para la implementación del programa, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley Nº 7201/23, que aprobó el financiamiento.

El denominado “Proyecto de Resiliencia Urbana de la Franja Costera” busca fortalecer la infraestructura y mejorar la sostenibilidad del área central y costera de Asunción, a través de cuatro ejes principales: la revitalización del Banco San Miguel, la recuperación y ampliación del Parque Caballero, la puesta en valor del centro histórico de la capital y la creación de un distrito eco-inclusivo.

Aún sin obras en Parque Caballero, centro histórico, viviendas y Banco San Miguel

En relación con las obras previstas para el Parque Caballero y el Centro Histórico, la directora de Obras Públicas informó que las empresas responsables ya cuentan con contratos firmados para la ejecución de la Fase 1. “Actualmente se avanza en el diseño final y en la elaboración del Proyecto Ejecutivo de las infraestructuras, cuya aprobación se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Asunción y la Secretaría Nacional de Cultura. Está previsto que las obras se inicien antes de julio de este año”, indicó.

Cabe señalar que la contratación del diseño ejecutivo (Fases 1 y 2), la construcción de las obras (Fase 1) y la gestión de operación y mantenimiento del histórico Parque Bernardino Caballero fue adjudicada a la empresa Tecnoedil por G. 61.025 millones.

La contratación del diseño ejecutivo y la construcción de obras de la fase 1 del Centro Histórico de Asunción se adjudicó al Consorcio Palma, integrado por la Compañía de Construcciones Civiles S.A. y la empresa TECO S.R.L., por G. 40.505 millones.

Asimismo, Martínez señaló que, en lo que respecta a las viviendas y la infraestructura del denominado “Distrito Eco-Inclusivo”, se prevé lanzar el llamado a licitación en julio de 2026. “El proyecto tiene como eje la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la integración urbana, promoviendo soluciones habitacionales eficientes y espacios públicos de calidad”, afirmó.

En cuanto al componente correspondiente a la Reserva del Banco San Miguel, explicó que el llamado a licitación se encuentra en proceso de elaboración, en coordinación con las instituciones y entidades rectoras. “El objetivo es fortalecer la conservación del área, proteger su biodiversidad y promover un manejo ambiental sostenible”, señaló.