IPS suma 260.871 asegurados y supera 1.640.000 protegidos entre 2016 y 2025

En términos absolutos, el incremento acumulado en el periodo de análisis fue de 260.871 personas bajo cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), resultado que equivale a una expansión del 18,9% en nueve años, lo que refleja una ampliación relevante de la base protegida, en un contexto marcado por ciclos económicos distintos, incluyendo la contracción observada en 2020.

La evolución anual muestra matices. En 2017, la población protegida creció 3,0%, al pasar de 1.380.191 a 1.421.748 personas. En 2018, el aumento fue más moderado, de 0,3%, con un total de 1.426.179 asegurados. El año 2019 volvió a exhibir una aceleración relativa, con una expansión de 1,8% y un total de 1.451.531 personas.

El único retroceso del periodo se registró en 2020, cuando el total descendió 2,0% hasta 1.423.192 personas. En términos absolutos, la reducción fue de 28.339 asegurados respecto a 2019, comportamiento que coincide con el impacto económico de la pandemia, que afectó el empleo formal y, por tanto, la cantidad de cotizantes y beneficiarios vinculados al sistema.

A partir de 2021 se observa una recuperación sostenida. Ese año, la población protegida aumentó 2,8%, alcanzando 1.462.687 personas. En 2022, el crecimiento fue de 4,0%, el más alto del periodo analizado, con un total de 1.521.838 asegurados. En términos absolutos, esto implicó la incorporación de 59.151 personas adicionales en un solo año.

En 2023 el total ascendió a 1.557.467 personas, con una variación de 2,3%. En 2024 el incremento fue de 1,9%, hasta 1.586.947 asegurados. Finalmente, en 2025 se registró un crecimiento de 3,4%, lo que elevó la cifra a 1.641.062 personas protegidas. Solo entre 2024 y 2025 se sumaron 54.115 nuevos asegurados, uno de los aumentos absolutos más significativos del periodo.

Al desagregar por tipo de asegurado, se observan diferencias relevantes en la dinámica de titulares y beneficiarios. En 2016, los titulares sumaban 743.852 personas, mientras que los beneficiarios alcanzaban 636.339. Para 2025, los titulares ascendieron a 1.043.644 y los beneficiarios a 597.418.

El número de titulares creció en 294.792 personas entre 2016 y 2025, lo que equivale a una expansión de 40,3%. La variación supera ampliamente el crecimiento del total de asegurados, lo que indica un aumento en la base de cotizantes directos del sistema. El avance de los titulares resulta clave desde el punto de vista financiero, dado que son quienes realizan los aportes que sostienen el funcionamiento del régimen.

En contraste, los beneficiarios muestran una tendencia distinta. Si bien en algunos años hubo incrementos, el total pasó de 636.339 en 2016 a 597.418 en 2025, lo que implica una reducción neta de 38.921 personas, equivalente a una caída de más del 6% en el periodo completo. Esta divergencia entre titulares y beneficiarios modifica la estructura interna de la población protegida.

En términos relativos, el peso de los titulares dentro del total aumentó de forma significativa. En 2016 representaban aproximadamente el 54,3% del total de asegurados. En 2025, su participación alcanzó cerca del 63,6%; sugiriendo una mayor proporción de cotizantes directos respecto al conjunto protegido, lo que podría incidir positivamente en los ingresos contributivos del sistema, aunque también responde a cambios demográficos y laborales.

El comportamiento agregado revela, por tanto, tres etapas diferenciadas: una fase de expansión moderada entre 2016 y 2019; una contracción puntual en 2020; y una recuperación sostenida desde 2021 hasta 2025, con tasas de crecimiento que en varios años superaron el 2%. El resultado final es un sistema con más de 1.640.000 personas protegidas, cifra récord para el periodo analizado.

Los datos del Observatorio del Instituto de Previsión Social muestran que, pese a la interrupción registrada en 2020, la población protegida consolidó, aunque aún insuficiente, una trayectoria de crecimiento en términos absolutos y relativos durante la última década. La evolución futura dependerá, en gran medida, del desempeño del mercado laboral formal y de la capacidad del sistema para mantener e incrementar su base de aportantes.

