Gol anuncia oficialmente vuelos directos entre Asunción y Miami

Este jueves, la aerolínea brasileña Gol anunció oficialmente que operará vuelos sin escala entre Asunción y Miami, Florida, estableciendo una conexión aérea directa entre Paraguay y los Estados Unidos por primera vez en más de cinco años.

Según el anuncio hecho hoy, la aerolínea planea comenzar a ofrecer la ruta Asunción-Miami en junio de este año, aunque indica que la aprobación de la nueva ruta internacional aún está pendiente de aprobación de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) paraguaya.

En total serán cuatro vuelos semanales de ida y vuelta, según el comunicado de Gol.

La aerolínea destaca que la ruta Asunción-Miami será operada con aeronaves Boeing 737 MAX y será la ruta más larga que Gol opera con esos aviones, con vuelos de unas 8 horas de duración.

¿Antes del Mundial?

En declaraciones a ABC Color la semana pasada, Rubén Aguilar, director de Aeropuertos de la Dinac, dijo creer que los vuelos directos de Gol entre Asunción y Miami comenzarían antes del inicio del Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio y en el que Paraguay debutará el día siguiente, el 12 de junio.

