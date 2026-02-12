Más dragas se suman al operativo que busca sostener la navegabilidad en el Bermejo

Debido al crecimiento del Bermejo y la bajante del rio Paraguay sumaron más dragas a los trabajos de despeje de sedimentos, informó la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

El jefe de Dragado de la ANNP, Benjamín Martínez, comentó que la situación en el río Bermejo se está complicando, tal como ya se había anticipado.

Señaló que contrario a la condición del río Paraguay, que se encuentra por debajo de un nivel que le permita tener capacidad de “autodragado”, el Bermejo creció “considerablemente” y que en el presente se está franqueando con un límite de nueve pies, según explicó Martínez.

Agregó que en la profundización en ese paso se está realizando el trabajo previsto, conforme al diseño establecido entre todas las autoridades. Sin embargo, explicó que, a medida que se acerca a la desembocadura, el espacio entre la draga y el sector que se utiliza actualmente para el franqueo se va reduciendo.

Sumaron dos dragas

“Estamos incorporando dos dragas más para retirar todo el sedimento que el Bermejo está arrastrando y, al mismo tiempo, tratar de evitar el corte de la navegación. Actualmente, estamos dragando las 24 horas sin cerrar el paso; es decir, las embarcaciones continúan pasando por un lateral de los trabajos de limpieza”, explicó.

El ingeniero agregó que, para evitar atascos en las vías navegables, las firmas encargadas del servicio operan “sin parar” y sin cerrar el canal.

Asimismo, manifestó que, a medida que la limpieza avanza, se llega a un punto estrecho donde no existe espacio físico suficiente para el paso simultáneo de los convoyes y la operación de la draga. Por ese motivo, se sumará otra draga de succión por arrastre. De esta manera, explicó que en la propia boca del Bermejo no se cortará la navegación.

Estiman bajante “abrupta” del rio Paraguay

Martínez indicó que cuentan con un pronóstico quincenal que, si bien se trata de una estimación climática, sirve como referencia y anticipa una bajante abrupta del río Paraguay en esa zona, mientras que el Bermejo presentaría una suba.

“Si se da ese pronóstico quincenal que nos facilitaron, previsto hasta el 23 de febrero, acompañado de esas proyecciones, realmente entraremos en una etapa de mucha complicación en la zona, que hasta podría derivar en un cierre completo del paso”, advirtió.

No obstante, aclaró que los pronósticos tienen “un margen de tolerancia” y expresó su expectativa de que la bajante del río Paraguay no sea tan “catastrófica” en esa zona y que a su vez los trabajos de dragado también contribuyan para que el canal se mantenga navegable.

Además, informó que desde esta semana cada embarcación que transite por el paso deberá reportar su calado y los pies de profundidad encontrados en el lugar.

Informó también que realizan estudios de batimetría (medición del fondo del ríoa) de forma diaria, los cuales determinan las resoluciones de la Prefectura, responsable de restringir o habilitar el calado según los resultados obtenidos cada día.

Por su parte, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) señaló que el panorama es similar al del año pasado, ya que el río Paraguay no se está recuperando como debería y presenta poco caudal y flujo.

Consultado si están activando un franqueo más restrictivo, el titular del Cafym indicó que existe un trabajo coordinado entre los capitanes y la Prefectura, mediante el cual se organiza el orden y el horario de cruce en la zona donde operan las dragas.