Cartismo busca sanción ficta de la reforma de la caja fiscal, asegura senadora

La reforma de la caja fiscal será tratada el 25 de marzo en la Cámara de Senadores, luego de que en la última sesión extraordinaria, realizada el martes pasado, el pleno decidió postergar su estudio debido a la presión de los sectores afectados -principalmente de los docentes- que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso Nacional.

De acuerdo a lo que dijo el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, pese a que el proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, los senadores introducirían varias modificaciones para el sector de la policía y de los docentes.

Según la senadora colorada independiente Lilian Samaniego, el cartismo tendría la intención de dilatar el tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal a fin de que se aplique la sanción ficta prevista para el 31 de mayo de este año. La legisladora aseguró que su bancada evitaría que se aplique la sanción ficta.

“Yo tengo oficialmente este conocimiento de que quieren dilatar para que sea sanción ficta. Eso nosotros no vamos a permitir. Quieren tener sanción ficta y eso va a ser peor. Para que haya reforma tenemos que escucharnos entre todos, tiene que haber paz y respetarle a la gente, ¿y cuál es la herramienta?, el diálogo”, sostuvo.

Reforma debía tratarse “dentro del partido”

La reforma de la caja fiscal, propuesta por el Poder Ejecutivo y que busca elevar los años de jubilación de docentes, militares, policías y magistrados para evitar el déficit, genera una importante resistencia de los sectores afectados.

La senadora Samaniego dijo que esto se podría haber evitado si es que la propuesta se presentaba dentro del Partido Colorado, el cual cuenta con comisiones asesoras que buscan ser escuchadas; sin embargo, la propuesta fue impulsada por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos y enviada directamente al Poder Legislativo sin un debate partidario interno previo.

“Yo tengo dolor como expresidenta del partido, que no se haya debatido este tema de trascendencia en el partido previamente y posteriormente traerlo a presentar porque estoy segura que si eso se hacía con las personas, con los colorados que tenemos, que son técnicos avezados y que se ofrecen todos los días para ser escuchados, no iban a presentar este proyecto y pedir después modificaciones”, manifestó.

Advirtió que cuando se trate el proyecto se podría duplicar la cantidad de manifestantes, ya que esta reforma cambia la vida de la gente y que no se trata de números, se trata de años de vida de ciudadanos y ciudadanas paraguayas dignos, que se pasaron trabajando y soñando con su jubilación y quienes hoy no saben cuál va a ser su destino.

Modificaciones a la reforma

La primera modificación que harían los senadores sería sobre la pensión de los policías, garantizando las pensiones para el personal fallecido y lesionados en acto de servicio, y protección de viudas e hijos, según explicó tras la sesión extraordinaria del martes pasado el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar.

También modificarían la escala de la tasa de sustitución, estableciendo que aquellos que se jubilen con 20 años de servicio lo harán con el 50 por ciento de sus haberes, mientras que para jubilarse con el 100 por ciento, requerirán 35 años de servicio.

Para el sector docente, en lo que respecta a la tasa de sustitución, estableciendo que si se jubilan extraordinariamente con 55 años, cobrarán el 75 por ciento. La jubilación ordinaria será desde los 57 años y a partir de allí se retirarán con el 81 por ciento; recién desde los 60 años lo harán con el 90 por ciento, de acuerdo al planteamiento acordado en el cartismo.

Imputación a Wiens por caso metrobús

Los fiscales que investigan la causa del fallido metrobús pidieron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, exministro de obras públicas durante el periodo de la presidencia de Horacio Cartes (2013-2018), durante el cual uno de los tramos de la obra se adjudicó a la empresa Mota Engil, y al mismo tiempo, imputaron al exministro de obras públicas Arnoldo Wiens (2018-2022) por supuesta lesión de confianza y daño a obras.

Para la senadora Samaniego generó sospecha este actuar de los fiscales, quienes de forma meteórica imputaron a un miembro de la disidencia colorada y precandidato presidencial, aunque dijo que es a Wiens a quien le toca la responsabilidad de ir a aclarar la situación, ya que fue quien decidió parar la obra y rescindir el contrato, ya que la obra destruyó la vida de varios comerciantes de la zona de Fernando de la Mora.

“Les conocí a varios dueños de casas comerciales que estaban ahí sobre el sector de Eusebio Ayala, que le destruyeron la vida, porque se llevó adelante sin consentimiento de ellos, sin darle el respeto que ellos se merecían, a tambor batiente se llevó adelante ese proyecto del metrobús y hoy genera desconfianza la rapidez con que Jiménez Gaona consiguió su sobreseimiento”, expresó.

Dijo que hoy día “nosotros no tenemos partido, porque tenemos un gobierno colorado sin coloradismo”, ya que el Partido Colorado hoy se suscribe a un solo movimiento y la ANR se volvió el PC del mismo, no de los tres millones de colorados.