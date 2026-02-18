Cronograma de pagos de febrero: cuándo cobran jubilados, docentes y funcionarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que este viernes 20 de febrero se pondrá en marcha el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondientes al segundo mes del año. El esquema fue comunicado a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), área responsable de ejecutar los desembolsos del Estado.

De acuerdo con el calendario oficial, el viernes 20 cobrarán veteranos, pensionados y beneficiarios del Programa Adultos Mayores. El lunes 23 será el turno de los jubilados de la Caja Fiscal.

El martes 24 percibirán sus haberes los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). El miércoles 25 está previsto el pago a las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las Gobernaciones.

El cronograma continuará el jueves 26 con los desembolsos para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las universidades nacionales. Finalmente, el viernes 27 se abonarán los servicios personales pendientes.

Dependen de las solicitudes

Desde el MEF recordaron que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las solicitudes de transferencias de recursos por parte de los organismos y entidades del Estado.