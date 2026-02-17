Saldo rojo en Caja fiscal llegó a US$ 30 millones en primer mes del año

De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto de los ingresos por aportes de los afiliados en el mes de enero del presente año fue de G. 305.259 millones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G. 500.209 millones, lo que arroja una diferencia de G. 194.151 millones (unos US$ 30 millones al cambio actual). Esta diferencia, como viene sucediendo en los últimos años, se financió con impuestos de los ciudadanos.

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes y magistrados judiciales representan los sectores deficitarios con una diferencia del 66%, 48%, 46% y 29% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos. En el caso de los militares, sus ingresos sumaron G. 26.138 millones, mientras que sus gastos G. 77.840 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 51.702 millones. Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 49.574 millones , y sus egresos fueron por G. 95.392 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 45.819 millones.

Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 113.931 millones, pero sus gastos llegaron a G. 210.264 millones, que generó también un saldo rojo de G. 96.333 millones.

Déficit acumulado

Datos de la cartera estatal detallan que entre el año 2015 y el 2025, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 11,42 billones (son alrededor de US$ 1.700 millones al cambio actual). En los dos años últimos años principalmente se ha notado un aceleramiento en el monto del agujero rojo de la Caja de Jubilaciones que se ha duplicado prácticamente desde que asumió este Gobierno en el 2023 pasando de G. 1,13 billones (diciembre de 2023) a G. 2,55 billones (a diciembre de 2025)

En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representaría alrededor de US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Plan de reforma en estudio

El Ejecutivo presentó ante el Congreso a fines del año 2025 el postergado proyecto de Ley de modernización y reforma de la Caja Fiscal, que incluye cambios sustanciales, aunque parciales, en el régimen de jubilaciones del sector público. El citado proyecto cuenta con aprobación con modificaciones por Diputados y fue postergado su tratamiento en Senado para el 25 de marzo.

De ser aprobado el texto de diputados, las modificaciones alcanzarán principalmente a los docentes de escuelas, colegios y universidades, a militares, policías y magistrados judiciales.

El plan busca equiparar la edad mínima para la jubilación a 57 años; también propone elevar la contribución de afiliados deficitarios del 16% al 19% y equiparar la base para el cálculo del haber jubilatorio en cuanto al promedio de ingresos de los últimos cinco años para jubilación ordinaria. También reduce el porcentaje de sustitución o del haber jubilatorio.

Desde el Senado estudian la posibilidad de flexibilizar algunos puntos del proyecto, mientras que los afectados advierten que seguirán con las medidas de fuerza, manifestaciones y paros.

Al respecto, desde el sector judicial convocan a una asamblea en la fecha donde definirán las medidas a tomar en rechazo a los cambios planteados y exigen informes sobre los aportes del sector judicial. Entre las medidas analizan paros escalonados y huelga total.