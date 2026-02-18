Viceministerio impulsa la creación de un ente regulador del sector energético

El objetivo es consolidar el documento técnico y jurídico para mediados de este año para viabilizar plenamente las inversiones en energía renovable y garantizar reglas claras para el mercado, explicó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano.

Este nuevo organismo se perfila como un “árbitro” necesario para el desarrollo de nuevas figuras comerciales en el país, tales como la exportación de energía por parte de particulares, la figura del concesionado, y la compra directa de energía por parte de grandes consumidores —aquellos con una demanda superior a los 30 megavatios—, establecidos en la reciente ley de fomento de energía renovable.

Bejarano enfatizó que la creación de este ente no solo es una necesidad técnica, sino una exigencia directa de los inversores. “Categóricamente, una de las cuestiones que piden los inversores es que exista un árbitro con las capacidades suficientes de poder dar las reglas claras para la implementación de esta inversión”, afirmó el viceministro.

La función del ente regulador será fundamental para dirimir conflictos y asegurar el cumplimiento contractual entre vendedores y compradores de energía. “Tendrá la posibilidad de sancionar a quien incumpla contractualmente en la provisión de energía, en el acceso a la red, en la compra de energía”, detalló Bejarano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguay puja por el gasoducto bioceánico de US$ 2.000 millones con fuerte respaldo de la CAF

Contrario a otros proyectos gubernamentales que enfrentan resistencia, Bejarano destacó que esta iniciativa cuenta con el beneplácito de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). De hecho, los propios técnicos de la estatal solicitaron la creación de este órgano regulador, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Viceministerio de Minas y Energía recibe asesoramiento de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) para la elaboración del proyecto de ley. Contó que Paraguay participa activamente en ARIAE como invitado-socio, absorbiendo normativas internacionales para formalizar el marco jurídico nacional tanto en el sector eléctrico como en el gasífero.

Respecto a la gestión técnica de la red, Bejarano aclaró que, en una primera etapa, el despacho de carga seguirá bajo el control de la ANDE. No obstante, la normativa internacional recomienda la independencia absoluta del operador del sistema.

Lea más: “Voces por nuestra región” analizará el impacto y potencial de las industrias creativas

“De momento sí, pero también estaría previsto para el futuro hacer eso [un despacho de carga independiente]”, puntualizó Bejarano, citando el modelo uruguayo en el que, si bien la entidad de despacho opera dentro de la misma estructura de la eléctrica nacional, tiene autonomía y autarquía para cumplir su rol de árbitro del sistema.

Aclaró finalmente que este proyecto de ley correría en paralelo a la iniciativa de fusionar el Viceministerio de Minas y Energía dentro del Ministerio de Industria y Comercio, siendo iniciativas totalmente independientes.