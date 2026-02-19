De qué manera el acuerdo Mercosur–UE puede cambiar el mapa de inversiones en Paraguay

El viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Javier Viveros mencionó que el Mercado Común del Sur (Mercosur) sigue siendo un pilar estratégico para la atracción de inversiones, debido a que brinda acceso preferencial a un mercado de más de 300 millones de personas y posiciona a Paraguay como una plataforma logística confiable en el corazón de Sudamérica, con condiciones favorables para producir, operar y exportar.

Más allá de las oportunidades de mercado, Viveros sostuvo que el bloque regional -que también integran, Uruguay, Argentina y Brasil-, es también una potencia y “un jugador estratégico a nivel global”.

“Paraguay se proyecta como un actor clave dentro de esta integración, aportando estabilidad, energía limpia y costos competitivos que fortalecen la posición del bloque frente al mundo”, precisó Viveros.

Nuevas inversiones

Indicó que este alcance se amplía con la reciente firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, que abre las puertas a países altamente exigentes. En ese sentido, afirmó que desde el Gobierno trabajan activamente para que este marco se traduzca en más inversiones, mayor competitividad y nuevas oportunidades de exportación, acompañando al sector productivo para aprovechar plenamente estas condiciones.

En cuanto a los beneficios que abre el acuerdo para atraer inversiones productivas a Paraguay, Viveros destacó que esta asociación comercial es estratégica, ya que facilita el acceso preferencial a un mercado de más de 450 millones de consumidores con alto poder adquisitivo, mediante una reducción progresiva de aranceles y un marco de reglas claras y previsibles.

“Para Paraguay, esto significa mejores condiciones para atraer inversiones productivas e industriales de mayor valor agregado, especialmente aquellas orientadas a la exportación. Todo esto en línea con los objetivos del Plan Paraguay 2X, la estrategia nacional que busca duplicar el PIB en los próximos diez años mediante la transformación de sectores clave”, destacó.

Sectores con mayor potencial

Respecto a los sectores con mayor potencial, detalló que incluyen alimentos, energía y manufacturas, además de posibilidades para atraer inversiones en productos energéticos y en toda la cadena de valor del sector forestal, desde la producción de madera y muebles hasta soluciones más sostenibles.

Asimismo, subrayó que el acuerdo impulsará nuevas inversiones en transformación industrial y logística exportadora, consolidando a Paraguay como un socio confiable en el comercio internacional.

Sobre las exigencias europeas, reconoció que los requisitos en materia de trazabilidad, certificaciones y sostenibilidad pueden representar una barrera inicial, especialmente para sectores que aún deben fortalecer capacidades técnicas y de cumplimiento. Sin embargo, afirmó que, en el mediano plazo, estos estándares constituyen una ventaja competitiva.

“Si Paraguay logra adaptarse e implementar estos estándares, puede posicionarse como un país confiable para la producción sostenible, atrayendo inversiones con mayor sofisticación tecnológica y orientadas a mercados exigentes. Esto permitiría consolidar nuestra imagen como un hub industrial y logístico, capaz de ofrecer productos y servicios de alto valor agregado con proyección internacional”, apuntó el viceministro.

Finalmente, indicó que entre los sectores que podrían capitalizar más rápidamente este acuerdo se encuentran la agroindustria (soja, derivados y biodiésel), el sector forestal, los servicios globales y la manufactura avanzada.

Agregó que la carne paraguaya, ya está ingresando a Taiwán, Singapur y Filipinas, lo que abre oportunidades concretas para ampliar exportaciones y atraer inversiones en frigoríficos y logística.

También destacó a las energías renovables, la logística y el turismo como rubros emergentes, y prevé un impacto positivo en alimentos procesados y servicios tercerizados. “Son sectores priorizados en el Plan Paraguay 2X para acelerar el crecimiento”, concluyó.