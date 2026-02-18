Coincidencia de criterio: esperan ratificación del acuerdo con la UE en el Senado

Legisladores y gremios productivos coincidieron en que es fundamental avanzar con el tratamiento del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Este miércoles, la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Colym Soroka, recibió a gremios de la producción, junto con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para analizar los alcances y el tratamiento legislativo del Acuerdo Interino de Comercio (ITA) entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea.

El senador Soroka señaló que existe coincidencia de criterio entre el Poder Ejecutivo y los legisladores en que Paraguay atraviesa un momento de oportunidad. Explicó que si bien el acuerdo puede demorar en la implementación, resulta clave iniciar el proceso de aprobación en el Congreso.

Según el legislador, la idea es tener el visto bueno del acuerdo para luego dar paso a la discusión de su reglamentación, lo que definió como la segunda etapa.

“Lo observamos como una oportunidad teniendo a Santiago Peña como presidente del bloque actualmente. Cuando se le da al sector agrícola la posibilidad de acceder a nuevos mercados se debe aprovechar. No obstante, en esta asociación comercial existen aspectos positivos y negativos que se constatarán con la implementación”, detalló.

Discusión sobre la implementación

En esa línea manifestó que habrá una discusión sobre el formato de lo que la Unión Europea pretenda implementar, pero aclaró que “nadie está obligado”, ya que el propio acuerdo establece que todo se aplicará bajo la legislación paraguaya. “Eso significa que nosotros vamos a decidir después si utilizamos o no ese mercado”, destacó.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria del Senado para tratar este acuerdo internacional, Soroka mencionó que en la reunión también participó el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, y que existe la intención de convocar a una sesión extraordinaria la próxima semana.

Definirán este jueves fecha de tratamiento

Para el legislador sería “un avance” que esta asociación comercial sea analizada en la Cámara Alta e indicó que este jueves se definirá si el acuerdo será tratado en el Senado, para luego pasar a su estudio en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, señaló que en los últimos dos años se dio la negociación más dura, período en el que se introdujeron cláusulas que “no se basaban en la ciencia”.

Asimismo, comentó que se negociaron cuotas especiales para algunos sectores económicos excepto para la soja, rubro que no obtiene ventajas adicionales en este acuerdo, ya que contaba con arancel cero en el bloque europeo.

“No estamos peleando por un solo sector. Estamos encarando una visión conjunta de país, y existen otros rubros y actividades que necesitan dinamizarse, como la producción porcina, que tiene un cupo especial propio de Paraguay, y la producción de biocombustibles, que también es importante”, subrayó.

Avanzar en la aprobación

Finalmente remarcó la importancia de avanzar con la aprobación, sin descuidar los aspectos “extra acuerdo”, como las medidas unilaterales de la Comunidad Europea, entre ellas el reglamento 11/15 y las salvaguardas que surgieron una semana antes de la firma.

“Seguramente aparecerán nuevas cuestiones que podrían ser introducidas por el bloque, por lo que es clave mantener el trabajo conjunto entre el sector público y privado y no bajar la guardia, para evitar que algún artilugio vuelva a frenar el comercio”, advirtió el gremialista.