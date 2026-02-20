La participación de la maquila pasa del 34% en 2015 al 69% en 2025

El crecimiento no fue lineal, pero sí consistente en términos estructurales. En 2016, la participación se ubicaba en 40%; en 2017 ascendía a 47%; en 2018 alcanzaba 55%; y en 2019 llegaba a 59%. En 2020 se observó una moderación a 56%, en un contexto internacional complejo, aunque posteriormente el indicador retomó dinamismo: 67% hasta el 2025, 65% en 2024 y finalmente cercana al 70% en 2025. En términos relativos, el peso de la maquila prácticamente se duplicó respecto a 2015, lo que confirma su dinámica dentro de la estructura exportadora industrial del país.

La maquila como pilar exportador también se refleja en la evolución de la Balanza Comercial sectorial. Conforme con los datos oficiales, en enero de 2026 la balanza comercial de las industrias maquiladoras registró un superávit de US$ 47 millones, resultado de exportaciones por US$ 115 millones e importaciones por US$ 68 millones. En términos relativos, las exportaciones superaron a las importaciones en 69%, lo que evidencia la capacidad del sector para incorporar valor agregado y generar divisas netas.

La serie histórica de enero entre 2016 y 2026 muestra un fortalecimiento sostenido del superávit. En enero de 2016, las exportaciones ascendían a US$ 18 millones frente a importaciones por US$ 14 millones, con un saldo positivo de US$ 4 millones. En 2017, las exportaciones alcanzaban US$ 25 millones y las importaciones US$ 18 millones, con un superávit de US$ 7 millones. En 2018, el saldo positivo se ampliaba a US$ 9 millones, con exportaciones por US$ 38 millones e importaciones por US$ 29 millones.

En 2019 y 2020, el superávit se mantenía en US$ 9 millones y US$ 12 millones respectivamente. En 2021 se elevaba a US$ 14 millones, resultado de exportaciones por US$ 55 millones e importaciones por US$ 41 millones. El punto de inflexión se observa en 2022: las exportaciones alcanzaron US$ 75 millones mientras las importaciones descendieron a US$ 21 millones, generando un superávit de US$ 54 millones, el más alto de la serie para un mes de enero.

En 2023 y 2024, el saldo positivo se ubicó en US$ 23 millones y US$ 20 millones respectivamente, con exportaciones de US$ 73 millones y US$ 74 millones, frente a importaciones de US$ 50 millones y US$ 54 millones.

En enero de 2025, el superávit volvió a ampliarse a US$ 23 millones, con exportaciones por US$ 100 millones e importaciones por US$ 77 millones. Finalmente, enero de 2026 marcó un nuevo máximo en términos absolutos de exportaciones, con US$ 115 millones, acompañado de un saldo comercial de US$ 47 millones.

En términos absolutos, las exportaciones de enero crecieron desde US$ 18 millones en 2016 hasta US$ 115 millones en 2026, lo que implicó un aumento de US$ 97 millones en diez años. En términos relativos, esto representa una expansión superior al 500% en el valor exportado en ese mes. Las importaciones también crecieron, pasando de US$ 14 millones a US$ 68 millones en el mismo período, pero a un ritmo menor que las exportaciones, lo que permitió sostener saldos comerciales positivos y crecientes.

En síntesis, los datos oficiales elaborados por la SE-CNIME con base en VUE, DNIT-SOFIA y BCP evidencian una consolidación estructural del Régimen de Maquila en Paraguay. Su participación del 69% dentro de las exportaciones industriales y su superávit de US$ 47 millones en enero de 2026 reflejan un sector que no solo crece en volumen, sino que incrementa su peso relativo y su capacidad de generación de valor agregado en la economía nacional.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.