La maquila de servicios se propone superar los 50.000 empleos formales

El presidente de la Cámara Paraguaya de Servicios y Tercerización (Capaser), Pablo Zabala, señaló que la maquila de servicios en Paraguay comienza a ganar relevancia, con resultados concretos en términos de empleo formal y atracción de inversiones. Sostuvo que el régimen ya demostró ser viable y funcional para empresas que operan desde el país hacia mercados externos.

En ese sentido, afirmó que todavía existe margen para ampliar su alcance y su impacto, tanto en volumen como en diversidad de servicios, mediante ajustes normativos, una mayor difusión internacional y una articulación público-privada que permita responder de manera más eficiente a las demandas actuales del mercado global de servicios.

Respecto a las ventajas competitivas que ofrece Paraguay frente a otras naciones de la región, indicó que el país combina atributos difíciles de replicar, como costos laborales competitivos, estabilidad macroeconómica, un régimen fiscal atractivo y la calidez humana de su fuerza laboral. A ello le sumó la afinidad cultural con los mercados occidentales y una ubicación geográfica que facilita la prestación de servicios remotos y tercerizados para distintas zonas horarias.

“Al cierre de 2025, las exportaciones de servicios intangibles bajo el régimen de maquila en Paraguay alcanzaron aproximadamente US$ 47 millones, según datos del Viceministerio de Industria, lo que refleja la capacidad del país para generar empleo, operar para mercados externos y canalizar inversiones”, precisó.

Servicios más demandados

En cuanto a los servicios actualmente más demandados bajo este régimen, detalló que se destacan el soporte de desarrollo informático, la tercerización de procesos administrativos, los servicios hospitalarios no médicos, call centers, consultoría y gestión de servicios informáticos, servicios de apoyo a empresas y cobranzas.

Zabala también se refirió a las limitaciones para atraer a un mayor número de empresas de servicios y resaltó que, con la sanción del nuevo régimen de incentivos para la inversión nacional y extranjera y la actualización del régimen de maquila en 2025, el país dio un paso importante hacia la modernización y la adecuación del marco normativo a la realidad del sector.

Generar previsibilidad

Añadió que estos ajustes contribuyen a generar mayor previsibilidad para las empresas y a facilitar la incorporación de nuevas actividades bajo este régimen. “El desafío hacia adelante está en profundizar esta evolución, avanzar en una mayor difusión internacional del modelo, acompañar el desarrollo de capacidades y certificaciones, y seguir adaptando el marco de la maquila a la dinámica propia de los servicios para potenciar aún más su atractivo”, destacó.

Consultado sobre cómo puede articularse la maquila de servicios con el acuerdo Unión Europea (UE)–Mercosur para atraer empresas europeas, manifestó que este acuerdo comercial puede contribuir a escalar la oferta exportadora de servicios de Paraguay y que la maquila se presenta como una herramienta concreta para canalizar y atraer inversiones europeas.

Sostuvo que la combinación de un marco de integración más previsible con un régimen específico para servicios permite ofrecer a las empresas europeas una plataforma clara y competitiva para operar desde Paraguay.

En esa línea, Zabala señaló que una estrategia de promoción conjunta enfocada en Europa, que posicione al país como un destino confiable para la tercerización de servicios -con reglas claras, talento disponible y experiencia operativa-, puede potenciar significativamente ese vínculo.

Polos regionales

Zabala también proyectó sobre dónde debería posicionarse el sector de servicios en los próximos cinco años en materia de exportación de servicios y tercerización. Afirmó que el país debería consolidarse como uno de los principales “polos regionales de exportación de servicios” basados en conocimiento, con una meta concreta y alcanzable de superar los 50.000 puestos de trabajo formales en el sector.

“No se trata solo de crecer en cantidad, sino de hacerlo con empleo de calidad, mayor valor agregado y capacidad de competir globalmente. Hoy el país ya demostró que puede exportar talento en áreas como BPO, KPO, servicios digitales, back office, tecnología e interpretación remota. El desafío es escalar ese modelo”, apuntó.

Finalmente, alegó que para lograrlo se requiere una estrategia país sostenida, apoyada en políticas públicas claras y estables que reconozcan a la exportación de servicios como un sector estratégico, con marcos regulatorios modernos, incentivos adecuados y promoción internacional.

Además de una apuesta decidida por la formación, especialmente en educación bilingüe y habilidades digitales y, por último, un sector privado comprometido que invierta y acompañe este proceso, concluyó.