Faena bovina registra una caída del 35,4% interanual en enero de 2026

En enero de 2022 se registró una faena de 174.851 cabezas, mientras que el acumulado se ubicaba en 2.384.742 cabezas. A lo largo de ese año se observó una marcada estacionalidad. El máximo mensual se alcanzó en mayo de 2022, con 238.327 cabezas, lo que implicó un incremento absoluto de 63.476 cabezas respecto a enero de ese mismo año, equivalente a una variación relativa de 36,3%. En contraste, octubre de 2022 marcó uno de los niveles más bajos del año, con 144.395 cabezas, 93.932 menos que el pico de mayo, lo que representó una caída de 39,4% frente a ese máximo.

El año 2022 cerró con un acumulado de 2.294.780 cabezas en diciembre, lo que implicó una reducción absoluta de 89.962 cabezas frente al acumulado de enero (2.384.742). En términos relativos, la disminución fue de 3,8%, reflejando un ajuste en la oferta ganadera hacia el cierre del ejercicio.

En 2023 la faena arrancó prácticamente en el mismo nivel que el año previo, con 174.462 cabezas en enero, apenas 389 cabezas menos que en enero de 2022, una variación marginal de -0,2%. Sin embargo, el comportamiento intraanual volvió a mostrar fuertes oscilaciones. El mayor volumen mensual se registró en agosto de 2023, con 228.311 cabezas, 53.849 más que en enero de ese año, lo que implicó un aumento de 30,9%. El dato más bajo se observó en septiembre de 2023, con 86.466 cabezas, una caída abrupta de 141.845 cabezas frente al mes anterior (agosto), equivalente a un desplome mensual de 62,1%. Este nivel excepcionalmente bajo incidió en el acumulado móvil, que descendió a 2.129.044 cabezas en septiembre.

A pesar de esa fuerte corrección puntual, el año 2023 cerró con un acumulado móvil de 2.208.040 cabezas en diciembre, lo que representó una reducción absoluta de 86.740 cabezas frente a diciembre de 2022 (2.294.780), es decir, una variación relativa de -3,8% interanual en el acumulado.

En 2024 se observó un repunte significativo. Enero registró 184.100 cabezas, 9.638 más que en enero de 2023, equivalente a un crecimiento de 5,5% interanual. El proceso de expansión se consolidó en los meses siguientes. El máximo del año se dio en julio de 2024, con 238.477 cabezas, superando incluso el pico de mayo de 2022. Frente a enero de 2024, el aumento fue de 54.377 cabezas, lo que implicó una suba de 29,5%.

El acumulado móvil acompañó esta recuperación. En diciembre de 2024 alcanzó 2.453.477 cabezas, lo que supuso un incremento absoluto de 245.437 cabezas frente a diciembre de 2023 (2.208.040). En términos relativos, el crecimiento fue de 11,1% interanual, reflejando un ciclo de mayor dinamismo industrial y una mayor disponibilidad de ganado para faena.

El año 2025 comenzó con un nivel elevado de actividad. En enero se faenaron 229.889 cabezas, 45.789 más que en enero de 2024, lo que representó un fuerte crecimiento interanual de 24,9%. Febrero también mostró un desempeño destacado, con 236.230 cabezas. El punto máximo se registró en mayo de 2025, con 246.911 cabezas, 17.022 más que en enero de ese mismo año, equivalente a un incremento de 7,4% respecto al arranque anual.

El acumulado alcanzó su nivel más alto también en mayo con 2.602.807 cabezas. Comparado con el mismo mes de 2024 (2.250.879), el aumento absoluto fue de 351.928 cabezas, lo que implicó una expansión de 15,6%. Este fue el punto más alto de toda la serie considerada, evidenciando una fase de máxima utilización de capacidad instalada en los frigoríficos.

Sin embargo, hacia el cierre de 2025 comenzó a observarse una moderación. En diciembre de 2025 la faena mensual cayó a 159.710 cabezas, lo que significó una reducción de 87.201 cabezas frente al pico de mayo (246.911), es decir, una caída de 35,3%. El acumulado móvil descendió a 2.485.195 cabezas en diciembre, 87.201 menos que el máximo de mayo.

El inicio de 2026 confirma esa desaceleración. En enero se faenaron 148.627 cabezas, lo que implicó una caída absoluta de 81.262 cabezas respecto a enero de 2025 (229.889). En términos relativos, la disminución interanual fue de 35,4%. El acumulado se ubicó en 2.403.933 cabezas, lo que representó una reducción de 81.262 cabezas frente al cierre de 2025.

Las variaciones absolutas y relativas evidencian que el sector frigorífico paraguayo opera en un entorno de fuerte volatilidad. El desafío hacia adelante radica en sostener niveles de faena compatibles con la capacidad industrial y la disponibilidad de hacienda, evitando oscilaciones tan pronunciadas como las observadas en los últimos meses.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.