Aranceles: Paraguay seguirá con el 10%, según el MIC

Mañana, martes 24, entra en vigor el nuevo arancel global anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del 15%. Paraguay, sin embargo, estaba incluido en el régimen universal de 10% junto a unos 180 países, según lo establecido en abril de 2025. Pero surgió la duda de que podría cambiar para los productos ingresados a Estados Unidos desde nuestro país.

Al respecto, ABC consultó al nuevo titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, quien afirmó que nuestro país seguirá con el régimen del 10%. Las declaraciones las brindó tras la conferencia de prensa desarrollada en sede del MIC, en ocasión de la asunción al cargo y la presentación del nuevo equipo que liderará esta cartera.

Trump anunció el sábado último que el arancel global de su país pasaría del 10% al 15%, por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, según un comunicado de la Casa Blanca, reportado a su vez por AFP.

Sin embargo, el ministro Riquelme aseguró que “Paraguay está sonando en los medios americanos” y que la relación con EEUU es “excelente”. Incluso, afirmó que los nuevos aranceles darán mayor competitividad a los productos paraguayos, que seguirán pagando el 10%.

Nuevo equipo del MIC

Estas declaraciones se dieron tras la presentación de las nuevas autoridades que compondrán el MIC.

El liderazgo recae en Marco Riquelme, quien anteriormente se desempeñaba como viceministro de Industria. El nuevo ministro asume la institución tras la salida de Javier Giménez, quien fue nombrado jefe de Gabinete Civil de la Presidencia.

Acompañarán su gestión Javier Viveros, como viceministro de Industria; Alberto Sborovsky, como viceministro de Comercio; y Eduardo Gustale, como viceministro de Rediex. En tanto, Gustavo Giménez se mantiene en el cargo de viceministro de Mipymes.

