DNIT anuncia oportunidad para contribuyentes morosos

Este lunes, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció la entrada en vigencia de un decreto del Poder Ejecutivo que establece un “régimen excepcional y transitorio” para permitir a los contribuyentes regularizar “determinadas deudas impositivas” con intereses y recargos del cero por ciento.

La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de agosto, aplica a deudas tributarias mensuales o anuales vencidas hasta diciembre de 2023.

Concretamente, el beneficio se aplica a deudas firmes consignadas en Certificados de Deuda – incluyendo a aquellas que se encuentren en proceso de gestión de cobro por parte del Ministerio de Economía y Finanzas – y “ajustes fiscales derivados de fiscalizaciones, sumarios administrativos o recursos de reconsideración, siempre que exista conformidad o allanamiento expreso del contribuyente sobre el monto total de la deuda”, según un comunicado de la DNIT.

El régimen abarca también “ajustes fiscales ya culminados o en trámite, vinculados a determinaciones tributarias y sanciones, que cumplan con las condiciones establecidas en el decreto”.

Las personas interesadas en aprovechar el régimen transitorio deben presentar solicitudes ante la DNIT o la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía, según corresponda.

Hasta 36 cuotas sin intereses

Los contribuyentes que decidan acogerse al beneficio deberán hacer un pago mínimo equivalente al 10 por ciento de la deuda, con lo que podrán financiar el saldo restante en hasta 24 cuotas mensuales sin intereses, siempre que las deudas no superen los 500 millones de guaraníes; o hasta 36 cuotas en caso de deudas que superen el mismo monto.

Además, podrán solicitarse más de 36 cuotas mensuales para deudas que superen los mil millones de guaraníes.

El decreto del Poder Ejecutivo también ofrece descuentos del 50 por ciento por pronto pago de sanciones por defraudación.