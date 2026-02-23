Jubilados y pensionados de la Caja Fiscal cobran hoy sus haberes de febrero

De acuerdo con los datos compartidos, el Viceministerio de Administración Financiera (VAF), percibirán sus haberes jubilatorios en la fecha los maestros, funcionarios públicos, policías, militares, docentes universitarios y magistrados judiciales, en ese orden respectivamente.

Reportaron asimismo que también pagarán a 679 nuevos beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, de los cuales, según el MEF, 365 son jubilados y 176 pensionados. Todos, según el informe, están incluidos por primera vez en la planilla de pagos correspondiente al mes de febrero de este año; así como 20 reintegros.

Paralelamente detallaron que 32 herederos cobrarán sus solicitudes de Devolución de Aportes de Funcionarios Fallecidos en Servicio que, según el MEF, “serán depositados a más tardar el 6 de marzo de 2026 en la Cuenta Judicial abierta en el juicio sucesorio correspondiente”; así como la existencia de 86 beneficiarios que percibirán sus solicitudes de Devolución de Aportes.

Al cierre del primer mes del año, el total de beneficiarios de la Caja Fiscal llegó a más de 79.600 personas, entre jubilados, herederos y/o pensionados, según informó la cartera de Economía.

Cómo continuará el calendario de pagos

El calendario establecido por el MEF para los desembolsos proseguirá mañana, martes, con el pago de salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Posteriormente, el miércoles continuará el cronograma con pagos a las Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones. El jueves 26 a los funcionarios del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales; y el viernes 27 abonarán los servicios personales pendientes.

La cartera económica señaló que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) al MEF por los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

