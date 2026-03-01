Empresarios analizarán el futuro y estrategias de las pymes

La Embajada de la República Argentina en Paraguay informó que organiza para este 3 de marzo el Foro Empresarial “Latinoamérica en Movimiento: Innovación y cambio, Pymes y capital internacional”, una jornada orientada al análisis, el diálogo y la vinculación empresarial.

La actividad convoca a participantes de distintos sectores interesados en conocer las perspectivas económicas de la región, intercambiar experiencias y fortalecer redes de contacto comercial y profesional.

Según se anunció, el analista económico Damián Di Pace abordará sobre su libro “El futuro de las Pymes”, una obra que hace referencia a los desafíos que enfrentan hoy las pequeñas y medianas empresas frente a la transformación tecnológica y las nuevas dinámicas del mercado.

Su exposición funcionará como punto de partida para un intercambio posterior entre los asistentes.

Compiten por su capacidad de adaptarse

En ese sentido, Di Pace afirmó que “hoy las pymes no compiten solo por precio, sino por su capacidad de adaptarse, innovar y comprender a un consumidor que cambia permanentemente”.

“La tecnología, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de trabajo ya no son opcionales, sino componentes centrales de la estrategia empresarial”, precisó.

Para esta actividad se espera contar con la participación de alrededor de 100 representantes de cámaras sectoriales, empresarios, analistas económicos y referentes del mundo del comercio y la economía.