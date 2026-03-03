Según MEF se está cumpliendo con pagos, pero proveedoras desmienten

Varios son los proveedores del Estado entre ellas del Programa Hambre Cero, farmacéuticas, constructoras y/o vialeras que siguen reclamando incumplimiento de millonarios pagos al Estado. También se suman reclamos por procedimientos burocráticos, que según los proveedores, terminan haciendo más lento y tediosa la gestión de cobro por servicios ya prestados.

Al ser abordado sobre estos compromisos, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos indicó que la cartera estatal viene cumpliendo con el calendario de pagos establecido con las mismas. “Para el Programa Hambre Cero estuvimos pagando G. 100.000 millones entre diciembre, enero y febrero, que fue lo último que entregamos”, afirmó.

Lea más: Aseguran que cancelarán la deuda de Hambre Cero en los primeros días de marzo

De acuerdo con lo expresado recientemente por el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas, el Ministerio de Economía estaría transfiriendo otros G. 50.000 millones en este mes de marzo, y con lo ya se estaría saldando lo atrasado. Sin embargo, los proveedores reclaman que el compromiso fue de saldar lo pendiente antes de que empiece el año lectivo.

Hay presupuesto para salud

Por otra parte, el titular del MEF también se refirió a la situación presupuestaria en el Ministerio de Salud, que viene soportando carencias por falta de medicamentos e insumos. También hay quejas por los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), que desde la cartera sanitaria, denuncian que termina haciendo más lento y burocrático el proceso de desembolso.

El titular de la cartera detalló que salud cuenta por el Presupuesto 2026 con recursos por más de US$ 400 millones para gastos de insumos y medicamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) aclaró que es un método de control y de transparencia para que los recursos sean utilizados para los fines que fueron asignados.

“Lo que dice esto: es que se tiene, de acuerdo al presupuesto de gastos, creo que eran por más de cuatrocientos millones de dólares para este fin, y cuando se esté por acabar, incluso dice, avisen al equipo económico y se les va a autorizar que si necesitan quinientos millones seiscientos millones, se le amplía”, detalló.

Según Fernández Valdovinos, con este sistema lo que se busca es tener información sobre el monto de cuánto se licita o se compraban las cosas. “Nosotros necesitamos tener información porque de lo contrario se nos acumulan las deudas y no se busca trabar ninguna adquisición con esto”, insistió.

Pagos a constructoras y farmacéuticas

En lo que respecta a la deuda con las constructoras y/ o vialeras, el titular de la cartera de Economía sostuvo que también están cumpliendo con el sector. Detalló que el MEF transfirió alrededor de US$ 250 millones tanto para pago a constructoras y farmacéuticas, según lo previsto y que están alistando el nuevo reglamento para sesión de créditos, que les permitirá negociar con los bancos para disminuir la deuda acumulada.

Por su parte, gremios de la construcción alertaron que varias obras públicas empiezan a detenerse debido a la deuda acumulada del Estado con empresas del sector, que trepa a unos US$ 370 millones entre certificados pendientes e intereses. Advierten que la situación es “extrema” y que algunas firmas podrían quebrar si no se regularizan los pagos.

Lea más: Obras comienzan a parar por deuda de US$ 370 millones con las constructoras

Reglamentación para cesión de créditos

De acuerdo con lo explicado por el ministro de Economía, los técnicos de la cartera ya están redactando una nueva reglamentación para la cesión de crédito y la misma estaría lista este marzo.

Según precisó, a diferencia de lo que fue en el gobierno anterior, la cesión de crédito tiene un respaldo legal que está en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.

Lea más: Deuda a constructoras: gobierno recurrirá a “estrategia” de la gestión de Abdo para pago parcial

“Es un instrumento mucho más seguro, mucho más transparente para ellos (proveedores del Estado), pero que estamos reglamentando y los vamos a compartir con ellos para que den sus comentarios”, afirmó.

“Comprendo la ansiedad que puedan tener (las proveedoras del Estado), pero fuimos muy claros con el calendario de pagos que hemos estado cumpliendo en enero, en febrero, y también con el plan de la cesión de créditos mediante el mecanismo establecido en el PGN”, puntualizó. Según precisó, a diferencia de lo que fue en el gobierno anterior, la cesión de crédito tiene un respaldo legal que está en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.