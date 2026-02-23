Aseguran que cancelarán la deuda de Hambre Cero en los primeros días de marzo

Según explicó el gobernador de Guairá, César Sosa (colorado cartista), a nivel nacional la deuda supera los G. 300.000 millones. Indicó que durante esta semana se prevé el pago de poco más del 50% del monto pendiente y que en los primeros días de marzo se estaría completando la cancelación total, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el caso específico del departamento de Guairá, Sosa detalló que la deuda original ascendía a G. 18.000 millones, de los cuales hasta el momento solo se abonaron G. 4.000 millones.

El jefe departamental reconoció que inicialmente existió la advertencia por parte de algunas empresas de no iniciar la provisión del almuerzo escolar para el año lectivo 2026 si no se regularizaban los pagos. Sin embargo, tras conversaciones entre el Gobierno central, el Consejo de Gobernadores y el Ministerio de Desarrollo Social, se logró un acuerdo que permitió iniciar el servicio desde el primer día de clases.

Lea más: Caacupé: colegio inició clases sin cocina ni comedor para el programa Hambre Cero

“Se llegó a un compromiso y esta semana se va a cumplir la mitad, y los primeros días de marzo, la otra mitad. Logramos arrancar a nivel nacional desde el día uno, como prometió el Gobierno”, afirmó.

Infraestructura pendiente

En cuanto a la construcción de cocinas-depósito para la correcta implementación del programa, el gobernador señaló que esta es una de las prioridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Guairá existía un déficit de aproximadamente 200 cocinas-depósito. Durante el año pasado se lograron construir poco más de 80, en un trabajo conjunto entre la Gobernación y los municipios.

Lea más: Año lectivo 2026 arranca en San Pedro entre reclamos por infraestructura y conflictos por “Hambre Cero”

No obstante, aún faltan entre 110 y 112 estructuras por edificar para cubrir la demanda en más de las instituciones educativas del departamento.

Sosa aseguró que este año buscarán redoblar esfuerzos para completar la infraestructura necesaria para el “programa estrella” del Gobierno.