Pago a proveedores: MEF desembolsó más de G. 400.000 millones

Según lo detallado por la cartera económica, en la fecha se procedió al desembolso de G. 439.412 millones (unos US$ 68 millones al cambio actual) para pago a proveedores del Estado. De ese total, G. 359.409 millones corresponde a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el jueves 26 y viernes 27 de febrero del corriente.

De este total, las STR financiadas con Fuente 10 o recursos del Tesoro son por un total de G. 567 millones, con Fuente 20 Recursos del Crédito Público por G. 352.761 millones y con Fuente 30 Recursos Institucionales por valor de G. 6.081 millones, de acuerdo con el detalle brindado por el MEF

De acuerdo con el detalle de pagos en este grupo se registró desembolsos para el Ministerio de Salud (para medicamentos), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)para inversiones, Ministerio de Industria y Comercio (MIC), entre otros.

Por otra parte, la institución informó que desde la fecha, mañana y el jueves, serán procesadas las STR ingresadas al Tesoro Público desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de febrero del año en curso, por un total G. 80.003 millones, que serán financiadas totalmente con Fuente 10 (Recursos del Tesoro).

El Ministerio de Economía detalló que estos pagos se realizan de manera sostenida, conforme a la fecha presentación de las STR por parte de las instituciones públicas. En cuanto al calendario de pagos, informaron que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gov.py),como también en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).