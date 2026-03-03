Petropar otorgó la ¡décima prórroga! a la incumplidora firma catarí, esta vez hasta el 30 de abril

Tras el vencimiento de la novena prórroga el sábado último, Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó la décima postergación a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Esta vez la adenda amplió el plazo del contrato hasta el 30 de abril, dando dos meses más a la compañía.

El titular de la estatal, Eddie Jara, y sus directivos siguen desaparecidos para no explicar por qué siguen dando más plazo a la empresa foránea, que a más de un año y cinco meses de la firma del contrato no entregó una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoíl comprometidas, por un valor superior a US$ 61 millones. El contrato entre Petropar y Doha Holding fue firmado el 30 de septiembre de 2024.

La nueva ampliación del plazo contractual fue confirmada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a este diario. El titular del ente, Agustín Encina, señaló que hoy martes la estatal remitió la décima adenda con la cual se amplió el plazo por dos meses más y manifestó que el ente a su cargo está verificando la documentación remitida.

Ofertó un precio fantacioso, pero aún así Petropar le sigue esperando

Petropar otorgó la décima prórroga a la firma catarí, pese a que difícilmente podrá cumplir con el precio ofertado de US$ 610 por tonelada métrica, monto muy por debajo de la cotización internacional, que se incrementó aún más tras la crisis en Medio Oriente.

Para dimensionar la diferencia, el heating oil —referencia internacional de Argus— cerró la semana pasada en 261 centavos de dólar por galón (cpg), lo que equivale a aproximadamente US$ 689 por metro cúbico de gasoíl, según fuentes del sector. En contraste, la oferta de la firma catarí equivale a unos US$ 512 por metro cúbico, tras la conversión correspondiente.

De concretarse la entrega en estas condiciones, Doha Holding registraría pérdidas millonarias por haber ofertado un precio fantacioso, según técnicos del sector. Analistas estiman que, al precio de US$ 610 por tonelada métrica, la provisión de 100.000 toneladas —equivalentes a unos 124.000 metros cúbicos— implicaría una pérdida cercana a US$ 20 millones para la firma extranjera.

En este escenario, fuentes del sector consideran improbable que la empresa cumpla con la entrega, salvo que asuma pérdidas significativas.

No obstante, Petropar optó por seguir aguardando a la compañía y todo apunta a que sería solo para evitar la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del valor total (US$ 3.050.000). Doha Holding presentó como garantía una declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un supuesto aval del Qatar International Islamic Bank (QIIB).

Esta nueva postergación y las anteriores desvirtúan el carácter “urgente” de la adjudicación, considerando que otros oferentes —descalificados en su momento— presentaron propuestas ajustadas a la “urgencia” alegada por la estatal.

Sin embargo, Petropar concedió sucesivas prórrogas que terminaron beneficiando a la firma catarí, en detrimento de los demás participantes del procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, proceso que fue cuestionado desde el inicio, ya que el pliego fue publicado meses después de la adjudicación.

Posible violación de la ley

La Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas establece que las modificaciones contractuales solo pueden realizarse ante circunstancias imprevistas y siempre que no impliquen condiciones más ventajosas para el proveedor. El artículo 67 dispone además que dichas modificaciones no pueden exceder el 20% del monto y del plazo originalmente pactados, y prohíbe expresamente alterar contratos vencidos o terminados.

Empero, Petropar estaría otorgando condiciones más favorables a la empresa extranjera con las diez adendas que ampliaron los plazos, superando ampliamente el límite legal de ampliación de plazos. El contrato establecía que la firma debía entregar la totalidad del carburante entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, es decir, en un plazo de 23 días.

Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2024 hasta la fecha transcurrieron 470 días sin cumplimiento, lo que representa un retraso superior al 2.000% respecto al plazo original, es decir, más de 20 veces el tiempo inicialmente previsto para la entrega.

Petropar viene ampliando la vigencia del contrato —cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024— sin establecer nuevas fechas concretas para la entrega del carburante.

Los vínculos de la compañía

La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, vinculado a Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez. El Club Olimpia propuso este martes a Jiménez para la vicepresidencia de la APF en el período 2027-2030.

Documentos a los que accedió ABC Color revelan que el propio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en representación de la empresa catarí.

En el portal de la DNCP figuran como representantes de la firma Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol— y Saad Doukali. Posteriormente fue incorporado Khalifa Hamad Al-Thani como representante. Para la firma de la novena adenda apareció otro representante, identificado como Nimr Abdalati, quien no figura en el portal oficial de Contrataciones Públicas.