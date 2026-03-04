Entregan a la CGR denuncias de vaciamiento de la ANDE y de robo de energía

En la nota de denuncia, que dirigen a Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República, piden que la institución contralora estudie, en forma “urgente y exhaustiva” la denuncia de “saqueo de nuestra energía hidroeléctrica, así como el vaciamiento de la ANDE, cuya responsabilidad endilgan a las autoridades y funcionarios mencionados.

El expediente, además de las nota, contiene un documento respaldatorio de 47 páginas, sobre cuyas conclusiones las organizaciones de referencia sustentan su denuncia.

La nota contiene un adelanto del caso, por ejemplo, que entre el 2023 y 2025, “la ANDE sufrió un vaciamiento de 582,2 millones de dólares, “por subsidio a criptomineras y similares”. Para colmo de males, a este monto, advierten, se le sumarían, “por lo menos”, otros 388,1 millones de dólares en 2026.

Sin embargo, la hemorragia no termina ahí, “los decretos 5306/2026 y 5307/2026, “que han fijado tarifas notoriamente por debajo del costo, violando abiertamente la Carta Orgánica de ANDE, nada menos que por 15 años, para “industrias convergentes” (bases de datos) y Energía a x”, (plantas de hidrógeno, de modalidad electrointensiva, etc. “que no generan prácticamente nada de empleo”.

1,5 veces el actual productor interno bruto

Añaden que entre 2027 y 2041 (15 años de vigencia de los decretos), el vaciamiento llegaría hasta 80 mil millones de dólares (1,5 veces PIB actual”.

¿Qué piden? Tres puntos principales: “corroborar los daños y perjuicios que ya se produjeron debido a las criptomineras, etc.

Constatar la conveniencia de la derogación de los decretos mencionados e impulsar la inmediata imputación de todos los responsables.