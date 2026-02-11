Frigoríficos se defienden: precios de la carne siguen al mercado global

La Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) que aglutina a las frigoríficos exportadores del país, se pronunció sobre el reciente estudio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), “Análisis del Mercado de la Carne Bovina en Paraguay”, que confirmó la concentración tanto en el eslabón productivo como en el industrial.

Desde el gremio sostienen que aporta información relevante sobre la estructura del sector. No obstante, indican que desde la propia “evidencia empírica” se observa que el funcionamiento del mercado cárnico paraguayo responde a la lógica de una economía abierta, altamente integrada a los mercados internacionales y disciplinada por precios externos.

Resaltan que los datos disponibles no respaldan “la hipótesis de control de precios ni de conductas colusorias” en el mercado de la carne bovina.

Lea más: Conacom alerta concentración en la cadena cárnica y recomienda cambios estructurales

Tomador de precios

Por el contrario, alegan que muestran una transmisión intensa y sistemática de los precios internacionales hacia el precio del ganado en gancho y hacia los precios internos de la carne, consistente con el comportamiento esperado en un país tomador de precios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A nivel internacional, el sector cárnico paraguayo destaca por su inserción global. Con una producción anual de 640 mil toneladas de carne, ocupa el 12.º lugar mundial como productor, pero lo que lo hace relevante es su fuerte orientación exportadora (que parte de su producción se destina a mercado exterior): unas 420 mil toneladas van al exterior, posicionando a Paraguay entre los 10 principales exportadores de carne bovina”, explican.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la CPC, señalan que el rasgo más distintivo del sector es lo que exporta en otros mercados, que alcanza el 65,9% de la producción total, ubicando a Paraguay en el cuarto lugar a nivel mundial, solo por detrás de Nueva Zelanda, Uruguay y Australia.

No influye en las cotizaciones globales

Además, para la Cámara, ese alto grado de integración al mercado internacional define al sector cárnico paraguayo como tomador de precios, sin capacidad significativa para influir sobre las cotizaciones globales.

“Está altamente integrado al mercado internacional, como tomador de precio y que su desempeño está condicionado por las condiciones globales de oferta y demanda, sobre las cuales no posee capacidad significativa de influencia”, reiteran.

Lea más: Conacom aclara que su investigación no es una intervención en el mercado

Mencionan que el aumento la capacidad exportadora del sector cárnico paraguayo, pasó de niveles cercanos al 38% en 2005 a valores en torno al 64% en la actualidad, responde a una combinación de factores estructurales y estratégicos. Entre ellos se destacan la expansión y modernización del parque frigorífico, en un entorno de libre competencia.,

“Así, las cifras de lo que exporta en otros mercados no solo describe un hecho estadístico, sino que sintetiza el grado de integración del sector cárnico paraguayo a la economía global y su dependencia estratégica del entorno internacional”, concluyó.