Gremio respalda UE–Mercosur pero pide al Gobierno cautela ante salvaguardas europeas

En la Cámara de Senadores, el miércoles se dio el primer paso en la ratificación del acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur, firmado en enero pasado en el país. Dicha asociación comercial es remitida a Diputados, de manera a lograr la sanción en el Congreso.

También el día miércoles el Senado brasileño aprobó el acuerdo comercial con los europeos, propuesta que ya contaba con la ratificación de la Cámara de Diputados de ese país. De esta manera, solo se espera que el Paraguay agote las instancias legislativas, debido a que los parlamentos de Argentina y Uruguay aceptaron el acuerdo la semana pasada.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Alfred Fast, mencionó que es clave que se concrete la ratificación del acuerdo Unión Europea–Mercosur a nivel parlamentario. Señaló que, como gremio, reconocen que ese tratado “no es el ideal” en algunos aspectos, aunque entienden que en una negociación internacional “nunca se logra algo perfecto”.

“El Gobierno debe ser cuidadoso”

Fast consideró que la asociación con el bloque europeo “puede ayudar” al comercio de Paraguay, dado que es importante mantener mercados abiertos. Sin embargo, sostuvo que desde el sector productivo advierten que el Gobierno debe ser “cuidadoso” en relación con las salvaguardas (medidas de protección) introducidas por los europeos.

“Debemos tener cuidado sobre cómo se aplicarán las salvaguardas que, en último momento, la Unión Europea impuso a los países que integran el Mercosur”, reiteró.

Por otro lado, el titular de Fecoprod explicó que cuando se tienen este tipo de acuerdos se negocian aspectos políticos, de cooperación y comerciales. Aseguró que esos puntos “no se pueden separar”.

“Habrá condicioanamientos políticos”

“Creo que, ligado a la firma del acuerdo Unión Europea–Mercosur, habrá condicionamientos políticos y de cooperación”, destacó.

Para el gremialista, a nivel de Gobierno se debe seguir analizando las implicancias que conlleva esta asociación entre bloques, debido a que para el sector productivo es fundamental la parte comercial.

Aseguró que los distintos gremios paraguayos desean vender sus productos a Europa, pero cuestionan las salvaguardas impuestas de “manera unilateral”.

Impacto en el desarrollo del país y de la región

“Con el acuerdo Unión Europea–Mercosur ellos dicen sí a nosotros, pero con las salvaguardas ponen una llave para decirnos que no si así lo desean. Entonces no es un trato entre pares iguales. Ellos imponen esas salvaguardas que, si se aplica mal, puede perjudicar al desarrollo del país”, resaltó.

Fast remarcó que están de acuerdo con el tratado UE–Mercosur, pero advirtió que una mala aplicación de las salvaguardas podría “golpear” a la región.