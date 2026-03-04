Combustible: sector privado anticipa posible aumento por conflicto en Medio Oriente

Desde el sector privado, Víctor Yambay aseguró que el repunte del precio internacional del petróleo, tras los últimos acontecimientos en Medio Oriente, impacta directamente en Paraguay. Recordó que nuestro país depende totalmente de la importación del crudo.

“Disparó grande la cotización por el tema este en el Medio Oriente y lastimosamente dependemos 100% del petróleo aquí para nuestro mercado. Entonces, está un poco complicado el tema”, sostuvo.

El dirigente recordó que cerca del 20% del petróleo mundial pasa por el estrecho de Ormuz, una zona estratégica que hoy está en el centro de las tensiones internacionales. “Son commodities que se ven afectados por este conflicto”, afirmó, en referencia tanto a los combustibles líquidos como al gas y al GLP.

Revisión de precios cada 15 días

El titular de Apesa indicó que los precios se revisan quincenalmente, en función de los costos de reposición y la cotización internacional. “Y de acuerdo a eso se promedia. Ahí es donde viene la preocupación”, señaló.

Consultado directamente sobre la posibilidad de un aumento, confirmó que se daría eventualmente. “Yo creo que la tendencia es que suba. Ahora, los valores no podría decirte”.

Incluso, al hacer un cálculo preliminar con el cierre internacional más reciente, advirtió que la diferencia podría rondar los G. 1.000 por litro, aunque consideró improbable que el ajuste sea de ese nivel.

“Si vos hoy llevás números fríos con lo que cerró ayer el precio, estamos hablando de casi mil guaraníes. Subir mil guaraníes es prácticamente una locura. No creo que se lleguen a esos valores, seguramente se van a promediar”, declaró.

El valor de reposición, la clave

Yambay insistió en que el criterio central para definir precios es el valor de reposición, es decir, cuánto costará volver a comprar el producto.

“¿De qué te sirve vender a dos si sabés que en cinco días vas a comprar a ocho o a nueve? No estás haciendo bien algo si creés que porque es una coyuntura mantenés algo que es irreal”, consideró.

Incluso, afirmó que las estaciones de servicio reciben precios sugeridos por parte de las distribuidoras y operan con márgenes establecidos.

El impacto no se limitaría a las naftas y al gasoil. El presidente de Apesa confirmó que el gas licuado de petróleo (GLP) también podría verse afectado. “La ruta es la misma”, expresó, en referencia a la cadena de abastecimiento internacional.

Cuestionamientos a Petropar por “millonarias pérdidas”

Yambay también lanzó críticas hacia la gestión de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar), al señalar que sus balances recientes registran pérdidas millonarias.

“Si vos mirás fríamente los números de Petropar, asustan. Pérdida astronómica en los dos últimos años. Sin embargo, ellos tienen unos precios mágicos”, afirmó.

Indicó además que el sector viene golpeado en los últimos años y que varias estaciones cerraron sus puertas. “El 2025 para nosotros fue bastante duro”, aseguró.

Finalmente, recalcó que por ahora no hay variación oficial en los surtidores, pero que el escenario internacional presiona hacia arriba. “Ojalá se arreglen las cosas y que no tengamos que variar significativamente los precios”, concluyó Yambay.