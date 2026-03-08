Gripe aviar se acerca: aparición en granja comercial de Argentina genera preocupación

La reciente detección de un foco de gripe aviar en aves comerciales en Argentina genera preocupación entre especialistas del sector avícola paraguayo, quienes instan a mantener las medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica.

El especialista en avicultura Édgar Desvars calificó de preocupante la aparición de la enfermedad en establecimientos productivos del vecino país.

“La semana pasada apareció en Córdoba en aves comerciales, es decir que se nos acercan y eso es preocupante, porque la bioseguridad con la que cuenta Paraguay es estratégica”, afirmó.

Advierten no bajar la guardia

Desvars señaló que Paraguay cuenta con ciertas condiciones geográficas que reducen el riesgo de propagación de la enfermedad, aunque advirtió que esto no debe generar una falsa sensación de seguridad.

“Paraguay es un país mediterráneo, no tenemos costa al mar y no estamos en una ruta directa de aves migratorias, lo que nos da cierta tranquilidad. Pero no debemos dormirnos sobre los laureles”, indicó.

El especialista recordó que recientemente también se reportaron casos en aves silvestres y de traspatio en Valparaíso, lo que demuestra que el virus continúa circulando en la región.

Impacto sería “catastrófico” en granjas comerciales

El experto subrayó que la aparición de influenza aviar en una granja de producción podría tener consecuencias severas para el sector.

Explicó que, cuando se confirma un foco en establecimientos comerciales, los protocolos sanitarios obligan a eliminar todas las aves del lugar para evitar la expansión del virus.

Paraguay mantiene alerta máxima

A casi dos semanas de la activación de la alerta máxima por Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP), el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) y el sector avícola paraguayo continúan en estado de vigilancia.

La medida se mantiene tras la confirmación de nuevos focos en Argentina, especialmente en zonas productivas.

El caso más reciente corresponde a una granja de gallinas ponedoras ubicada en la provincia de Córdoba, considerado el tercer foco detectado en el país vecino. Los casos anteriores se habían registrado en aves de traspatio y silvestres.