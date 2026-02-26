Ante detección de gripe aviar en Argentina, contrabando aumenta riesgo sanitario, advierten

Argentina volvió a detectar un caso de influenza aviar. El último registro se había dado en octubre de 2025, en aves de traspatio de la provincia de Buenos Aires, mientras que ahora la confirmación corresponde a animales de corral comerciales de la misma provincia.

El directivo de Pollpar (Pollos Kzero), Gerónimo Vargas, reconoció que existe preocupación por la presencia de influenza aviar en el país vecino, “porque las aves no conocen fronteras”. El hecho de que haya casos cercanos a Paraguay supone un riesgo importante para el sector, comentó.

Sostuvo que el rubro atraviesa un momento de crecimiento generalizado, por lo que esta situación enciende las alertas, ya que “sería un golpe duro” que el virus llegue al país.

Riesgo crece por contrabando

En este escenario, se presentan nuevos desafíos ante el contrabando, que es un flagelo endémico para nuestra economía y en este rubro no es la excepción.

Vargas explicó que el contrabando aumenta el riesgo sanitario, pues si bien se prohibió la importación de productos del vecino país, el ingreso ilegal no se ha franado.

Así, además del golpe comercial que históricamente ha implicado para la industria nacional, el contrabando representa una amenaza adicional.

Fronteras permeables

“Para ser honestos, también estamos viendo el ingreso de mercaderías avícolas desde Brasil. Las fronteras paraguayas hoy están más permeables de lo que estaban hace unos meses. Es una inquietud, porque son factores difíciles de prever cuando las empresas hacen sus proyecciones y empiezan a aparecer este tipo de problemas”, resaltó.

Tras la detección de un caso de influenza aviar en Argentina, explicó que ese país sufrirá el cierre de varios de sus mercados, tal como ocurrió el año pasado en una situación similar.

“La ruta del contrabando”

Si bien después de ese episodio, el país vecino logró recuperar algunos de sus destinos, estimó que esos compradores volverán a “cerrar las puertas” al rubro avícola argentino, lo que podría generar una sobreoferta en su mercado interno.

“Como ya tienen las rutas del contrabando hacia Paraguay, seguramente dirigirán más productos a nuestro país”, subrayó.

Controles deficientes en frontera

En lo que respecta a los controles fronterizos, manifestó que estos son “deficientes”, precisamente debido a la permeabilidad de las fronteras.

El mayor o menor ingreso de contrabando depende de los precios, según lo explicado. Es así que cuando en los países vecinos los productos son más baratos que en nuestro país, estos ingresan de manera ilegal y viceversa, cuando son más caros, se reduce el flagelo.

No obstante, reconoció que, desde el punto de vista sanitario, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) está realizando todos los esfuerzos necesarios para que la producción nacional sea segura en materia de prevención de enfermedades.

“Estamos viendo un trabajo pobre en el control fronterizo, pero un muy buen trabajo internamente en nuestra producción para evitar problemas con la influenza. Lastimosamente, siempre estamos expuestos, pero el servicio sanitario está trabajando con la industria para que, al menos allí, tengamos un buen control”, destacó.

Urge reforzar la frontera

Si bien el servicio veterinario oficial solicita alerta máxima a las distintas Regiones Sanitarias, a productores y a la ciudadanía en general, para que notifiquen el avistamiento de aves enfermas o muertas, persiste la preocupación por la debilidad de los controles fronterizos.

En ese sentido, la presidenta de Granja Avícola La Blanca (Pechugon), Blanca Ceuppens, coincidió en que las autoridades deben reforzar los controles del ingreso de aves vivas y, especialmente, los fronterizos, de modo a impedir el contrabando.

“El sector privado, especialmente las empresas exportadoras, eleva aún más la alerta, justamente para blindar la continuidad comercial”, explicó.

Prohibición temporal de importar

El Senacsa estableció la prohibición temporal de importación de aves vivas y huevos, así como de productos y subproductos de origen avícola procedentes de Argentina.

Sin embargo, el riesgo real se da en el contrabando, pues la importación es ínfima. Según datos del ente sanitario, en 2025 Paraguay compró productos avícolas argentinos por valor de US$ 13.606, que implica 2.620 kilos de productos catalogados como molidos, condimentados y rebozados que corresponden a carnes procesadas que no ingresan al país como carne fresca.

A modo de comparación, la exportación de productos avícolas paraguayos el año pasado fue de US$ 5 millones correspondientes a más de 1,5 millones de kilos. Todo esto, paralelamente a la provisión en el mercado interno, que se atiende casi en su totalidad por la industria nacional.

Advertencia para consumidores

Desde el sector avícola paraguayo, recomiendan a los consumidores prestar atención a las condiciones de venta de los productos, de modo a no comprar los de contrabando.

Si bien es difícil identificar los productos ingresados ilegalmente (por ejemplo, los huevos blancos vienen de Argentina pero a nivel local ya hay ese tipo de producto), una forma de estar seguros es comprando carne de pollo y afines de comercios legales y formales, evitar compras en la calle, así como de zonas fronterizas como Clorinda.