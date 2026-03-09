Se inicia prueba de la línea E3: buses eléctricos entre el Puerto y el aeropuerto

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, incorporó desde este lunes 9 de marzo al sistema de transporte público de la línea E3 de buses eléctricos, que conecta el Puerto de Asunción con el Aeropuerto Silvio Pettirossi, con inicio de su operativa en fase preoperativa.
Durante este periodo de prueba, el Consorcio Arapoti, conformado por las empresas Ñanduti SA y Automotores Guaraní SRL, trabajará en el reconocimiento del itinerario por parte de los conductores y en la realización de ajustes operativos, junto con el equipo técnico del VMT. No obstante, es importante aclarar que el traslado ya se encuentra habilitado para pasajeros en horario reducido, con un costo de pasaje de G. 3.400.
El servicio comenzó a funcionar hoy como parte de las acciones que impulsan la modernización del transporte público en el área metropolitana. Los buses eléctricos operan con paradas fijas y debidamente señalizadas a lo largo de todo el trayecto, lo que permite ordenar el ascenso y descenso de pasajeros y mejorar la velocidad de circulación.
Recorrido E3
En sentido Puerto – Aeropuerto, el recorrido se inicia en Oficinas de Gobierno – Calle Norte (predio de Oficinas de Gobierno) y continúa por Cristóbal Colón, Oliva, Cerro Corá, Avda. Perú, Avda. Mcal. Francisco Solano López, Avda. República Argentina, Dr. Eulogio Estigarribia, Cruz del Defensor, Gral. Bernardo O’Higgins, Carlos Guido Spano, Avda. Gral. José de San Martín, Avda. Aviadores del Chaco y Avda. Aviador Silvio Pettirossi, hasta llegar a la rotonda del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
En sentido Aeropuerto – Puerto, el trayecto parte desde la rotonda del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y continúa por Avda. Aviador Silvio Pettirossi, Avda. Aviadores del Chaco, Avda. Gral. José de San Martín, Avda. Mcal. Francisco Solano López, Avda. Perú, Félix de Azara, Gral. José Eduvigis Díaz, Hernandarias y Avda. Nuestra Señora de Stella Maris, hasta retornar a Calle Norte (predio de Oficinas de Gobierno) y finalizar en las Oficinas de Gobierno.