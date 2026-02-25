Subsidio a transportistas aumentó 1.846% en los últimos 10 años, pese al pésimo servicio

En 2025, el Gobierno de Santiago Peña desembolsó un total de G. 402.980 millones, casi US$ 64 millones al cambio actual, en concepto de subsidios al transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción, de acuerdo con datos proporcionados por el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández.

Esta cifra representa un aumento de 1.846% en los últimos 10 años, ya que en 2015 el pago de la subvención era de G. 20.707 millones, según datos obtenidos a través del portal de acceso a la información pública. Este aumento sideral equivale a casi 20 veces más de lo que se pagaba entonces.

En la última década, los transportistas recibieron un total cercano a G. 1.736.122 millones en subsidios, lo que equivale a unos US$ 275,5 millones. No obstante, el mayor incremento se registró durante la administración de Peña, que calcula los pagos mensuales a las empresas de transporte con base en una tarifa técnica promedio correspondiente al semestre anterior.

Posteriormente, al determinarse la tarifa real de cada mes, se realizan compensaciones en caso de haberse pagado en exceso o se abona la diferencia pendiente a las empresas. La tarifa promedio para buses convencionales de julio a diciembre de 2024 fue de G. 4.470, mientras que la del bus diferencial alcanzó G. 5.834, valores que continúan utilizándose hasta el momento para el pago del subsidio ante la falta de los cálculos correspondientes a 2025.

Lea más: Reforma del transporte: Senado acepta cambios de Diputados y remite proyecto de ley al Ejecutivo

Viceministerio aún no tiene tarifas mensuales de 2025

El último cálculo de la tarifa técnica —que corresponde a la suma del pasaje abonado por el usuario más el subsidio estatal por pasajero— data de diciembre de 2024. Ese mes, la tarifa técnica fue de G. 4.704 para buses convencionales y de G. 6.041 para los que cuentan con aire acondicionado. Los usuarios, en cambio, continúan pagando G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, mientras que la diferencia es cubierta por el subsidio Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Viceministerio de Transporte aún debe aprobar las tarifas correspondientes de enero a diciembre del 2025, de acuerdo con datos del sector, a fin de determinar si el Estado debe compensar los montos pagados a las empresas.

Lea más: Tren de cercanías: Estado debe garantizar pago de US$ 50 millones por año a emiratíes para viabilizar proyecto

La tarifa técnica se calcula considerando la cantidad de validaciones (pagos de usuarios mediante billetaje electrónico), los kilómetros recorridos, el precio del combustible, el tipo de cambio y otros factores variables y fijos. Estos datos se obtienen a través del Centro de Control y Monitoreo del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico y del relevamiento de costos del sector.

Pese al significativo incremento del subsidio, los usuarios del transporte público no perciben mejoras sustanciales en el servicio. Las quejas por las reguladas, unidades en mal estado y maltrato al pasajero siguen siendo constantes, especialmente en horas pico.

Lejos de renovar sus flotas, muchos empresarios del sector continúan operando con buses en condiciones precarias, lo que pone en duda la efectividad del sistema de subsidios y evidencia la falta de controles por parte del Estado. Mientras aumentan los fondos públicos destinados al sector, también crece el reclamo ciudadano por un servicio digno y una fiscalización más rigurosa que garantice el uso eficiente del dinero público.