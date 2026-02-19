Nuevo itinerario de buses eléctricos conecta San Lorenzo y Asunción por Mariscal López

Desde esta semana fue incorporado al sistema de transporte público la línea E2 de buses eléctricos, que conecta San Lorenzo y Asunción por la avenida Mariscal López, con inicio de su operativa en fase de prueba, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Estamos en una operación transitoria con la nueva línea de buses eléctricos que sale de San Lorenzo y va hasta el centro de Asunción por la avenida Mariscal López con más servicio a disposición de la ciudadanía”, manifestó la ministra Claudia Centurión durante la habilitación del servicio el miércoles.

Recorrido y operación

El recorrido parte de Talleres del MOPC, ubicado en San Lorenzo, hasta las Oficinas de Gobierno, en Asunción, utilizando el eje Acceso Este, Avenida Mariscal López, Ruta D027 como principal corredor.

Durante esta fase de prueba, la operación a cargo del Consorcio Arapoti, funciona entre las 04:00 y las 01:45.

En sentido San Lorenzo - Asunción, los buses circulan por Julia Miranda Cueto, ruta PY02, Saturio Ríos, ruta D027, avenida Mariscal López, calle Perú, Azara, Gral. Díaz, Hernandarias y José Garibaldi, ex Puerto de Asunción.

De Asunción - San Lorenzo, el recorrido abarca la calle Cristóbal Colón, Oliva, Cerro Corá, Perú, avenida Mariscal López, ruta D027, Gaspar Rodríguez de Francia y nuevamente Ruta PY02, hasta la estación de carga en Talleres del MOPC.

Las unidades operan con paradas fijas y debidamente señalizadas a lo largo de todo el trayecto, lo que permite ordenar el ascenso y descenso de pasajeros, mejorar la velocidad de circulación y contribuir a una operación más eficiente del sistema, aseguran.

El informe agrega que la línea E1, que conecta San Lorenzo con Asunción a través de la avenida Eusebio Ayala, circula desde diciembre y registra hasta la fecha 51.014 validaciones y 22.329 pasajeros que utilizaron el servicio.